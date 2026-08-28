泌尿科名醫葉維晉涉不當開藥案　時任診所護士作供遭質疑可信性

泌尿外科專科醫生葉維晉涉不當向一名患末期肺癌的內地男子開藥一案，今日（28日）於醫務委員會續審，先後傳召兩名證人作供，包括案發時於葉維晉診所任職護士的王女士，及專家證人、臨床腫瘤科醫生傅惠霖。



案中病人的胞妹早前作供指拿藥時與醫生無甚交流。王女士今日作供則指，當時在診症室看到葉維晉與病人妹妹有交流，並指葉維晉曾拿出圖表說明，雙方亦有對答，認為病人妹妹明白醫生的說話內容。



不過，研訊小組對有關證供表示懷疑，因為證供以英文寫成，但她在庭上卻未能解釋當中部份內容。小組主席鄧惠瓊指，王女士的證供中包含大量醫學專業知識，但她從未接受任何醫學訓練，詢問其證供中為何會包含這些知識，王女士卻無法解釋，僅稱證供由辯方律師以一問一答形式協助草擬。案件將10月4日判決。



泌尿外科專科醫生葉維晉8月28日出庭應訊。（洪戩昊攝）

在2017年，一名53歲內地男子患上末期肺癌，病人及家屬得知一款名為「吉舒達」的抗癌藥，惟該款藥在內地買不到，病人兒子遂透過中介，找到泌尿科醫生葉維晉開處方藥。病人用藥後出現咳血，其後因急性肝衰竭離世。病人家屬遂向醫委會投訴。

證人：醫生有說明即使用藥 病人存活率也只有大概兩成

當時是葉維晉診所護士的王女士今日在庭上作供，還原當日情況。她指，案中病人的妹妹抵達診所後，由她負責登記。由於首次遇上沒有病人親自到診所看症的情況，所以她當時立刻詢問醫生是否受理。病人妹妹說明病人情況不適宜到診後，醫生便接見了病人妹妹。

王女士稱，她當時在診症室，看到葉維晉與病人妹妹交流，其間葉曾拿出圖表說明，雙方亦有對答，所以她認為病人妹妹明白葉維晉的說話內容。她亦記得葉曾說明即使用藥，病人存活率也只有大概兩成。另因病人肝酵素偏高，葉曾建議先不要用藥，但病人妹妹堅持，所以葉維晉最終也有開藥。

證供以英文寫成 證人未能解釋部分內容

不過，研訊小組主席鄧惠瓊對王女士的證供表示懷疑，因為有關證供以英文寫成，但她在庭上卻未能解釋當中部份內容。其中，王女士於證供中提到醫生曾向病人家屬解釋該藥在內地的使用，但鄧惠瓊指該藥當時在內地尚未註冊，其應用理應犯法，質疑醫生為何會向病人解釋，王女士則支吾以對。

鄧惠瓊又指，王女士的證供中包含大量醫學專業知識，但她從未接受任何醫學訓練，當詢問她的證供中為何會包含這些知識時，王女士亦無法解釋，僅稱證供由辯方律師以一問一答形式協助草擬。

專家證人：病人死亡率達九成 用藥後肝炎機率5%

至於專家證人、臨床腫瘤科醫生傅惠霖則指，病人在求醫時病情嚴重，死亡機會率高達九成，服用吉舒達後引起肝炎的機率大概為5%。雖然他認同葉維晉沒見過病人便開藥的做法有問題，但認為對方在當時情況下已盡力做到最好。

專家證人、臨床腫瘤科醫生傅惠霖。（洪戩昊攝）

不過，傅惠霖承認，即使病人死亡率高達九成，亦不代表醫生可任意開藥，增加病人痛苦。他亦同意，葉維晉開出吉舒達增加了病人的潛在痛苦。該案自今年6月起經過四次審訊，所有證人已作供完畢，案件將於10月4日宣判。