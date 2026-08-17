教育系畢業生求職難　鄧飛料北都掀建校潮有發展空間　毋須太悲觀

本港大專應屆畢業生陸續投入職場，有指不少教育系畢業生「搵工難」，甚至僅能獲聘教學助理或合約教師職位。教育界立法會議員鄧飛今日（17日）接受電台訪問時表示，受出生率持續下滑及學校縮班影響，教育界對教師整體需求確實正在萎縮，而未來北部都會區料將帶來一波「建校潮」，認為對前景毋須過份悲觀。



對於今屆大專畢業生求職難的現象，鄧飛在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，問題不局限於教育界，整體大專畢業生搵工均較往年困難。就教育界而言，由於出生率持續下降，生源不足引致學校縮班，令市場對教師的需求逐漸萎縮，令部份新入行教師只能獲聘長工時職位或合約教師，甚至即使成功入職，學校若面臨縮班，合約教師在未能轉為正職的情況下，亦有機會面臨不獲續約的風險。

被問及市場上是否有部份已具經驗的教師由弱勢學校轉投其他學校，導致應屆畢業生空間被擠壓，鄧飛指教育界並不存在「由Band 3學校升至Band 1、 Band 2學校等於職涯升格」的傳統觀念。他表示，擁有不同組別學校的教學經驗反而能豐富專業履歷，而據他觀察，絕大部分應屆畢業生態度相當務實，並無挑剔學校類型，大多抱著先求有教職、積累經驗的心態投入職場。

對於有指學校或為節省開支而聘用未具教育文憑人士，鄧飛認為此說法不成立，並說在正常市場競爭下，持有教育文憑的求職者競爭力及獲聘機會遠高於未持文憑者；即使學校以助理教師等職位暫時聘用無文憑人士，該批教員最終仍須修讀文憑課程。

立法會議員鄧飛（中）。（資料圖片／何姿瑩攝）

至於教育大學指有逾九成畢業生在三個月內獲聘或繼續進修，鄧飛解釋，現時教育文憑的學額有限，各大專院校的教育學院一般會優先錄取已在學校任職的兼讀制學員，未必能全數滿足全職進修者的需求。

談及教育界前景，鄧飛認為教師供求失衡的狀況仍會持續一段時間，但毋須過於悲觀，表示若單從宏觀人口數據來看確實不樂觀，但隨著政府全力推進北部都會區建設，預計該區未來將容納多達百萬人口。

鄧飛續說，北部都會區規劃會引進大量技術人才，他們對子女的教育需求預期會極為強烈，指「北都如果搞得起嘅時候呢，會有新一波嘅建校潮」，屆時將會有一個不錯的發展空間。