消委會｜中小學教科書平均加價4%最貴加一成　教局回應：市場主導

消委會最新一期《選擇》月刊就本年度教科書價格進行調查，發現逾九成半中小學教科書加價，整體書價平均升幅達4%，是自2015年以來最高升幅，與同期通脹率的2.1%比較，高出1.9個百分點。若與去年2.9%比較，仍然高1.1個百分點。

多間出版社表示，新學年課本價格主要因通脹及各項營運成本上升才作調整。消委會則呼籲，出版社於訂價時，除單純考慮成本上漲等因素外，亦應履行企業社會責任，克制訂價，以減輕家長的經濟負擔。

消委會引述教育局回應表示，教科書價格由市場主導，出版社需考慮不同因素，認為教科書價格升幅不宜直接與消費物價指數簡單比較。



消委會最新一期《選擇》月刊就本年度教科書價格進行調查，發現逾九成半中小學廣用書加價，整體書價平均升幅達4%。（資料圖片／鄭子峰攝）

消委會是次調查涵蓋25間出版社共897本較多中小學選用的印刷版教科書，包括324本小學用書、及573本中學用書，當中19%的中小學用書並非教育局適用書目表內的課本。調查發現，逾九成半、即857本教科書加價1元至22元不等，加幅為1.0%至10.1%。整體書價則平均上升4.0%，較同期通脹率2.1%為高，亦較去年書價平均書價升幅2.9%再高1.1個百分點。

小學廣用教科書訂價平均上升4.4%，當中近九成半、即305本教科書加價2.6%至5.3%。按科目計算，小學英文科用書的加幅最高、達5%，其次是數學和常識科，均為4.9%，而中文科則達4.7%。

而中學廣用教科書訂價則平均上升3.7%，當中逾九成半、即552本加價1%至10.1%。按科目計算，初中以綜合科學科及英文科用書的加價幅度較為顯著，分別達4.9%及4.8%；而高中用書價格升幅最高的是視覺藝術科，達9.8%。其次是地理科及物理科用書，分別達5.0%及4.5%。

精工出版社出版的高中視覺藝術科用書《視覺藝術評賞系列》。（精工出版社網頁）

精工出版社《視覺藝術評賞系列》書價升幅達一成

如以單一書價作分析，加幅最顯著的是一套由精工出版社出版的高中視覺藝術科用書《視覺藝術評賞系列》，其2022年書價為84.5元，今年則為93元，升幅達一成。其次則是同一出版社出版的《高中視覺藝術評賞》，2022年書價為215.5元，今年增至235元，升幅達9%。不過，上述兩套教科書，均非教育局適用書目表內的課本。

適用書目表內課本 高中中國歷史兩單元書價升5.4%

在教育局適用書目表內的課本中，由現代教育研究社有限公司出版《高中中國歷史（第二版）》，其中選修單元3及4兩本書的書價加幅最高，均達5.4%。

12冊公民科用書中有3本書價下調

值得留意，調查中有6套由4間出版社出版、共12冊公民科廣用書，當中有3本來自不同出版社的主題一用書價錢有所下調，其中一本書跌幅更逾30%。

4.1%用書凍結價格 包括19本小學用書、18本中學用書

調查也發現，於新學年凍結價格的廣用書共有37本，約佔整體調查的4.1%，較去年調查比例9.7%為少。這些書目來自9間出版社，小學用書佔4套、合共19本，而中學用書則佔6套合、共18本。

25本電子書平均加價5%

此外，是次調查也包括兩間出版社出版的三套、共25本廣用電子書，全部均是小學用書，科目為常識科、數學科及英文科，這些電子書廣用電子書加價3元至7元不等，平均升幅為5%。

消委會調查指出，25本廣用電子書，今年加價3元至7元不等，平均升幅為5%。（資料圖片）

教育局：書價由市場主導 不宜與消費物價指數簡單比較

教育局表示，該局今年4月曾進行教科書價格調查，涵蓋適用書目表內約4,000本印刷及電子教科書，與消委會今次調查的897本書，代表性有差異，認為解讀調查資料需特別注意。局方也表示，教科書價格由市場主導，出版社需考慮不同因素，認為教科書價格升幅不宜直接與消費物價指數簡單比較。

多間出版社：因通脹及各項營運成本上升調整書價

明報教育出版有限公司、現代教育研究社有限公司、精工出版社、良友之聲出版社、雅集出版社有限公司及香港音樂出版社均表示，新學年課本價格主要因通脹及各項營運成本上升才作調整。現代教育研究社有限公司也提到，因新課程須盡速出版，多科新書的研發及複檢工作增加，導致成本上升。

消委會則呼籲，出版社於訂價時，除單純考慮成本上漲等因素外，亦應履行企業社會責任，克制訂價，以減輕家長的經濟負擔。