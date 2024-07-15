消委會｜24/25學年逾9成半中小學教科書加價平均4.2%　近10年最高

為迎接新學年，家長臨近暑假就開始要為孩子買新一年的教科書。消費者委員會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，並就本年度教科書價格作調查，發現2024/25學年逾9成半中小學廣用書加價，整體書價平均升幅為4.2%，達至近10年來最高水平，與同期通脹率的1.9%的差距更擴闊至2.3個百分點。



教育局指，消委會的調查和取樣方法與該局不同，調查數量只佔「適用書目表」約23%。局方引述消委會表示，出版社去年有為個別書冊大幅減價，即使新學年訂價有所回升，其實際價格已較前年減價前低。



消費者委員會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，並就本年度教科書價格作調查。（夏家朗攝）

消委會就2024/25年度教科書價格作調查，於去年購書費調查所收集到的學校書單中，抽出較多中小學選用的印刷版教科書（廣用書），並去信相關出版社查詢新學年的書目訂價。撇除將於新學年改版或停刊的書目後，計算出同版廣用書於2個學年間的價格變動。

是次調查涵蓋28間出版社，共1,077本廣用書，小學及中學用書分別佔440本和637本。當中有82%的書目列於教育局「適用書目表」內，比例與去年的81%相若。

消委會就近十年教科書價格走勢。（消委會圖片）

書價平均升幅近10年最高

消委會調查發現，於2024/25學年逾9成半中小學廣用書加價，整體書價平均升幅為4.2%，達至近10年來最高水平，與同期通脹率1.9%的差距更擴闊至2.3個百分點。

調查顥示，約9成半、1,027本廣用書加價1元至24元不等，加幅為1.0%至12.1%。連同凍價的書目，整體書價平均上升4.2%，升幅為近10年以來最大，亦較同期通脹率1.9%高。同時，列入「適用書目表」的廣用書訂價平均上升4.3%，較無列入該表的廣用書訂價升幅（3.7%）為高。

現代教育的公民科用書加價12%

消委會表示，今年加價幅度最顯著的是1套由「現代教育研究社有限公司」出版的高中公民與社會發展科用書，每冊由去年198元，加價至222元（加幅12%）。根據出版社提供的數據，該套教科書的第1冊曾於去年大幅減價，由前年的288元減至去年的198元，減幅為31.3%，而新學年的訂價則較前年低。

加價同時，調查亦發現有近半成廣用書凍價。於新學年凍結價格的廣用書共有50本，約佔整體調查的4.6%，比例與去年的4.1%相若。這些書目來自12間出版社，小學用書佔6套，合共32本，主要為生命教育科、宗教教育科和圖書科；中學用書則佔7套，合共18本，主要為化學科、音樂科和宗教教育科。

小學及中學廣用書訂價平均上升逾4%

小學廣用教科書訂價平均上升4.3%，當中近9成3的廣用書加價1.9%至 7.1%。初小和高小書目平均升幅同為4.3%。按科目計算，撇除凍價的科目後，其餘科目的訂價平均上升4.1%（宗教教育科）至5.8%（英文科）不等。升幅較高的有英文科（5.8%）、常識科（4.7%）和普通話科（4.4%）。

中學廣用書方面，訂價平均上升4.1%，當中逾9成7加價1.0%至12.1%。初中和高中廣用書訂價的平均加幅分別為4.0%和4.2%。按科目計算，撇除凍價的科目後，初中以中國歷史科（4.6%）、地理科（4.6%）和英文科（4.5%）用書的加價幅度較為顯著，而高中價格升幅較高的科目包括公民與社會發展科（6.6%）、視覺藝術科（5.3%）和企業、會計與財務概論科（4.8%）。

電子書加價平均升幅為5% 與去年相同

另外，就大部分學校使用電子課本的比例上升，是次亦調查3間出版社的5套共26本廣用電子書，均為高小用書，科目分別為常識、數學、英文和普通話科。結果顯示廣用電子書加價3元至9.5元不等，平均升幅為5.0%，與去年相同。

面對市場萎縮、學校對電子教學的需求上升等因素，出版行業的營運成本持續上升，導致書價繼續攀升。惟為減輕家長的經濟負擔，消委會呼籲出版社就教科書訂定價格時，除單純考慮成本上漲的因素外，亦應履行企業社會責任，克制加幅。

24/25學年逾9成半中小學教科書加價。（資料圖片/盧翊銘攝）

教育局：出版社去年為個別書冊大幅減價 現回升亦較前年低

教育局就調查回應指，消委會的調查和取樣方法與當局有所不同，局方在今年4月進行的教科書價格調查，涵蓋該局審批和通過的「適用書目表」內約3,800本印刷及電子教科書，而消委會調查的1,077本「廣用書」的價格，當中只有879本教科書屬於「適用書目表」。該局表示，由於消委會調查教科書的數量只佔整體「適用書目表」教科書約23%，故解讀和參考數據時須特別注意此點。

教育局就教科書價格的調查發現，「適用書目表」內教科書的平均價格較去年稍為上升約3.16%，較消委會調查中列入「適用書目表」的「廣用書」訂價的升幅4.3%為低。凍價的教科書佔整體教科書數目約26%，而大約7成的印刷教科書及6成電子教科書加幅為5元或以下。當局引述消委會調查指，出版社去年有為個別書冊大幅減價，縱使新學年訂價有所回升，其實際價格已較前年減價前為低。

香港閱讀城的網頁內亦有不少電子書，當中部分是免費。（資料圖片/香港閱讀城截圖）

電子教科書方面，教育局建議出版社提供以學校為單位的電子版教科書或電子學習資源的帳戶，由學校集體訂購，以方便管理。當局亦透過教師培訓，重申學校不應要求學生同時購買電子版及印刷版教科書， 以免增加整體購書開支，並邀請學校代表分享如何靈活地混合使用印刷版和電子版教材及學材的經驗。

教育局補充，政府除一直通過「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」協助有經濟需要的學生支付書簿費用外，亦為中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500元的學生津貼，減輕家長在教育支出方面的財政負擔。

24/25學年逾9成半中小學教科書加價。（資料圖片/盧翊銘攝）

出版社指課本價格因營運成本上升而作調整

就調查結果，出版社「現代教育研究社有限公司」、「導師出版社有限公司」和「雅集出版社有限公司」表示，市場萎縮、課程變動和人力資源成本等因素導致其成本增加；「精工出版社」、「雅集出版社有限公司」、「香港音樂出版社」和「卓思出版社有限公司」表示，新學年課本價格主要因各項營運成本上升而作出調整。

「齡記出版有限公司」指，因考慮到疫情後經濟環境仍未復甦，上年度課本加價幅度偏低，以致新學年課本的價格加幅較通脹率高；「明報教育出版有限公司」和「香港大學電子學習發展實驗室」回覆指，新學年按通脹率來微調價格；「循道衛理優質生命教育中心」則指，雖然成本增加，但為免加重家長負擔，新學年課本將會凍價。

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