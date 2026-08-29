網傳公院糖尿病講座收$250　醫管局：屬個人化治療覆診收費

近日網上有帖文質疑公立醫院向出席有關糖尿病及兒童注意力講座的病人收取250元費用，形容「聽講座都要比$250」，質疑當局濫收費用。醫院管理局今日（29日）表示，250元絕非講座入場費，而是個人化治療服務的覆診收費，講座只是治療過程的其中一個環節，隨後會安排臨床評估及治療。醫管局指，相關收費嚴格按照政府憲報刊載的標準執行，絕不存在濫收費用。



醫院管理局。（資料圖片）

網民大呻公院講座貴 事前無列明收費

網上有帖文指有病人被醫院要求參加糖尿病講座，到場後方知要支付250元，質疑網上已有多款免費健康資訊，醫院此舉有濫收費用之嫌；亦有家長訴苦指帶子女聽兒童專注力講座同被收取250元。多名市民紛紛留言，有市民透露，前年參加糖尿病講座時僅收費40元，且事先並未告知要收費，亦有留言者指出，去見護士或護理人員收費250元，費用與覆診見醫生看齊，令其丈夫決定即時打退堂鼓。

另有市民表示去年付費150元聽講座，結果僅被告知生活沒有過糖、無需跟進，惟其驗血指數其實根本沒有超標，深感浪費時間與金錢；此外，有留言指自己並非中產，曾向護士反映聽講座收250元負擔沉重，惟申請醫療費用減免卻未獲批准，大感無奈。不過，亦有市民指，相關服務一直以來均明碼實價收取費用，若市民在經濟上遇到困難，可主動尋求醫務社工協助以申請費用減免。

250元項目屬個人化治療服務 病人經醫生轉介

公立醫院的健康教育服務分為「一般健康教育」及「個人化治療服務」兩大類，兩者安排及收費機制截然不同。第一類為由醫院病人資源中心舉辦的「一般健康教育服務」，定期為病人、照顧者及公眾提供免費健康講座及病友活動，教導基礎護理知識，該類活動完全免費。

至於被指收費250元的項目，則屬於第二類的「個人化治療服務」。以糖尿科病人為例，病人經醫生轉介至專職醫療診所，如營養服務後，營養師會進行臨床評估、制定個人化飲食建議並作持續跟進。醫管局強調，講座只是整個個人化治療過程的第一環，主要讓病人先掌握必須的飲食知識，隨後營養師會即時面見病人進行個別評估及治療。

收費涵臨床評估、度身訂造飲食方案及病情跟進

醫管局補充，這類個人化治療與網上一般的健康資訊有本質上的分別，服務內容涵蓋個別病人的臨床評估、度身訂造飲食方案及病情跟進，每次覆診收費250元均按政府憲報刊載的收費表執行。

此外，除營養服務外，糖尿科護士診所及家庭醫學診所亦有提供涵蓋運動、個人健康及體重管理等個人化治療，過程中同樣會安排講座教授必要的治療及護理知識，收費安排一律按既定機制處理。