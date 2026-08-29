2.28億頭獎六合彩｜50周年金多寶9.5攪珠　一注獨中獎金勢破紀綠

為慶祝六合彩推出半世紀，香港賽馬會將於下周六（9月5日）舉行第二期50周年金多寶攪珠。今期金多寶注入高達1.85億港元，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達2.28億港元，隨時刷新六合彩歷來最高頭獎派彩紀錄。彩票於今晚（29日）攪珠後正式開售，為預留充裕時間供市民購票，馬會宣佈原定於9月1日及9月3日的攪珠將會暫停。



六合彩50周年金多寶第一期攪珠5月2日晚舉行，中環史丹利街投注站雖然已降呢第二幸運投注站，但中午仍吸引大批市民及遊客前往買彩票。（資料圖片／葉志明攝）

六合彩自1976年推出至今已有50年歷史，當年成立目的主要為協助政府打擊當時盛行的非法賭博活動「字花」。

目前，六合彩投注額中的40%會撥作獎券基金及繳納獎券博彩稅，支持特區政府推行各項民生及社福措施。據馬會統計，過去50年間，馬會累計向獎券基金貢獻逾300億港元，並向政府繳交超過550億港元獎券博彩稅，歷年資助超過300間社福機構，惠及逾25,000個社會福利項目。

是次金多寶同時屬馬會馬年系列項目之一。第二期50週年金多寶獎券將於今晚攪珠結束後，即時在各場外投注處、電話投注及數碼平台開售。截止售票時間為9月5日晚上9時15分，攪珠則於同晚9時30分舉行。

另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於9月1日及9月3日的攪珠將不會舉行。