新皇崗口岸｜暑假每日3000團客搭皇巴　營運商憂專營巴士難應付

新皇崗口岸即將啟用，當局曾表示日後毋須再以皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士），連繫新田公共運輸交匯處和口岸。皇巴表示，目前未有停運日期，正等候當局進一步通知安排。有員工表示，現時暑假每日有約3,000人次的旅行團旅客會透過皇巴過境，擔心專營巴士無法應付需求。



皇巴士的總站1997年3月開始營運。（林遠航攝）

隨著新皇崗口岸啟用，服務港人超過29年的皇巴，料將完成歷史任務。（林遠航攝）

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇。（皇巴提供圖片）

1997年啟用的皇巴在2006年達到客量高峰，全年載客量超過1,800萬人次，但隨着其他新口岸啟用，人數近年下跌，自疫情後每日有近一萬人次乘搭，其中今年8月的暑假，每日有約3,000人次是透過旅遊巴轉乘的旅行團旅客。

皇巴車務主任文柏欽解釋，蓮塘/香園圍口岸對旅遊巴有配額制度，未能領到配額的旅遊巴不少都會到新田公共運輸交匯處落客，旅客會透過皇巴過境。他關注新皇崗口岸沒有設立旅遊巴上落客位置，相信日後新田會繼續成為旅行團集散地，但擔心日後專營巴士到達新田時已經客滿，未能處理旅行團龐大客量。

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇。（皇巴提供圖片）

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較早前運輸及物流局局長陳美寶回覆立法會議會質詢時表示，現時的落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處已規劃作創科用地及毗鄰道路，長遠會發展創科產業，在新口岸開始運作後，用地會釋出作上述的規劃用途。她又指，在新皇崗口岸啓用初期，交匯處將會繼續供本地公共運輸服務使用。