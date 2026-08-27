新皇崗口岸｜皇巴停運在即　員工不捨新田的家　難忘人情「風情」

隨着新皇崗口岸即將啟用，屆時專營巴士將可直達，服務港人超過29年的皇巴（皇崗—落馬洲穿梭巴士），料將會完成歷史任務。



對於普羅大眾而言，皇巴或許只是十數分鐘的車程，新田運輸交滙處的總站亦只是過境的中途站；但對於服務多年的員工來說，這個巴士總站卻是他們人生中另外的「家」。每日在站頭守望相助、一同「開餐」的場景進入倒數，有服務多年的員工坦言不捨，「個個初頭都覺得我哋有得繼續做，可以喺度做到退休，但點知都係無得做到退休。 」



巴士站相對偏僻，卻滿是人情味，以及不一樣的「風情」。以前未24小時通關時，打風時遇到塌樹阻路，乘客會下車搬開塌樹，讓巴士通過，以便大家可盡快回家；2018年超強颱風「山竹」襲港，公司開放全部四個休息室予滯留的乘客，員工和乘客一同吃陳舊罐頭、煲飯，捱過36小時。



運輸及物流局表示，新皇崗口岸開通後，現時皇巴使用新田交匯處的服務亦會取消。運輸署會作出檢視，令各公交服務，包括本地旅遊巴，能善用新田交匯處的空間，暢順地使用新田交匯處接載乘客，避免擠塞的情況出現。



隨着新皇崗口岸即將啟用，服務港人超過29年的皇巴，料將完成歷史任務。（林遠航攝）

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005增設四個相連空調候車室。（林遠航攝）

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇。（皇巴提供）

隨着新皇崗口岸即將啟用，服務港人超過29年的皇巴，料將完成歷史任務。（林遠航攝）

客務主任華姐：位置相對偏僻 同事間因一日三餐而感情都很好

皇巴士在1997年3月開始營運，總站初時露天，2005年增設四個相連空調候車室，驟眼看似是一間長長的平房。

服務皇巴12年、62歲的客務主任張曉華（華姐）形容這裡是她「半個家」。總站位於新田運輸交滙處，相對偏僻，員工一同解決三餐是這個家的日常，華姐指同事間感情都很好，「我地會喺屋企煮啲嘢，夜晚叫啲同事過嚟『大食會』，你帶一樣，佢帶一樣」，「你又買啲嘢返嚟食，佢又買啲嘢返嚟食」，有時收工後亦會一同北上深圳消遣。

服務皇巴12年、62歲的客務主任張曉華形容皇巴是她「半個家」。（林遠航攝）

客務主任其中一個職責是賣車票。（林遠航攝）

半夜見到站頭多客不勝負荷 會特地從家跑來幫忙清客

在皇巴站，這份守望相助不止於三餐，更多見於車站日常運作。華姐提到，以往皇巴的班次是因應人流而出發，地勤要決定何時開車，又要賣車票，忙的時候連去廁所的時間都沒有，車長亦會幫忙，「你去廁所啊？咁我賣一陣飛，我幫你地。」

華姐甚至會在半夜休班時，見到站頭多客不勝負荷，特地從附近的家裏跑回來幫忙清客，大家互相補位，「行到邊都會大家互相幫忙，唔會分得咁清。」

車長顏少武入職26年。（林遠航攝）

隨著新皇崗口岸啟用，服務港人超過29年的皇巴，料將完成歷史任務。（林遠航攝）

由於過關期間需要落車，因此乘客登上皇巴時，會拿到車票，過關後需憑車票再上車。（林遠航攝）

在2000年入職車長見證皇巴興衰：周末人多到要截龍

入職26年的車長顏少武（武哥）也深有同感，稱皇巴似是第二個家。他在2000年加入皇巴，「呢度同事大部分都做咗好耐，有時收工會一齊去食下嘢」，又會唱卡拉OK、打麻雀，雖然每日要在短短的路線上來回折返十數次，但因為這份難得的感情，令他不覺得枯燥。

皇巴可以說是香港與內地融合、兩地通關政策演變的見證，二人亦見證了皇巴的興衰。武哥提到，自從自由行和港人北上熱潮開始，乘客開始變多，站外排隊的人龍延綿不絕，周末不時有警員到場維持秩序，「因為實在多到要截龍，要警察嚟幫手先可以維持到。」

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇，車站外不時打蛇班。（皇巴提供圖片）

落馬洲皇崗口岸24小時通關，是凌晨往返深圳的唯一選擇。（皇巴提供圖片）

晚上11時後高峰 一個小時要開40班左右 單看早更收車時間可估算客量

華姐則提到，以往晚上11時其他口岸停止運作後，皇巴站都會出現人龍，四個候車室同時上客，「基本上係裝滿就走，可能最高峰一個鐘頭可以開到40班左右，嗰時就比較多車啲，我地最少 （一小時）都要行25、26班車。」

她又指，旅行團當時佔客量三分之一，單看早更收車食午飯的時間已可以估算客量，「如果（早上）11點收呢，就應該係5,000到；如果超過（下午）一點基本係過萬到萬二，都試過下晝3點先食飯，萬五、萬八都試過。係只係南下嘅，唔計北上。 」

皇巴士的總站在1997年3月開始營運。（林遠航攝）

皇巴士的總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005增設四個相連空調候車室。（林遠航攝）

打風遇塌樹 乘客落車把大樹搬開 讓巴士通過以趕在口岸關閉前回家

皇崗是連接深圳唯一24小時通關的口岸，皇巴只要路面安全，即使10號風球也會繼續行駛，每次打風都是挑戰，亦帶來不少難忘時刻。以前未24小時通關時，武哥有一次開車途中，有大樹突然倒塌，巴士無法前進，全車乘客擔心口岸關閉無法回家，二話不說衝下車，合力把大樹移開，讓巴士通過。

「山竹」襲港時 開放全部休息室予滯留乘客 吃罐頭煮飯捱過36小時

華姐則提到2018年超強颱風「山竹」襲港，當時員工開放了全部四個休息室予滯留的乘客，「佢哋又走唔到，我哋又走唔到，將雪櫃嗰啲（食物）、好多陳舊嘅罐頭，乜嘢都攞出嚟同大家分享，有啲同事買咗米未攞返屋企咪煮埋」，華姐足足留了36小時。

而山竹過後的十一黃金周，被颱風吹冧的樹木未完全清理，來往口岸的道路大塞車，原本一轉車程僅半小時，當日塞了四個小時，華姐便幫忙走到口岸的員工餐廳買熱食，沿路派給司機。當日有開工的武哥稱有雪中送炭之感，笑說：「我食咗華姐嗰隻雞脾，重未多謝佢。」

入職26年的車長顏少武表示，原本與同事們都以為可以安穩地在此退休，但現在已經沒有這個機會。（林遠航攝）

服務皇巴12年、62歲的客務主任張曉華形容皇巴是她「半個家」。（林遠航攝）

有44名員工 皇巴士：會為有意繼續服務員工尋找合適崗位轉職

但隨着新皇崗口岸落成並即將啟用，政府早前表明，皇巴未來毋須再維持服務。華姐感嘆最不捨得同事和熟客，又指看到新口岸外型漂亮，初時都沒有太大感覺，但現在離啟用愈來愈近，都有些失落，感到總站將要消失。

武哥亦提到，一些從小搭皇巴過境的學童，如今已長大成人，甚至帶着自己的孩子回來搭車，但這些親切的人未必能再見。他又認為皇巴是皇崗口岸的主要建設者，「提起皇崗，無人唔知道皇巴」，原本與同事們都以為可以安穩地在此退休，但現在已經沒有這個機會。

皇巴士表示，現時公司有44名員工，會為有意繼續服務的員工尋找合適崗位轉職，車隊亦會配合政府安排，按程序申請轉型，繼續提供非專營巴士服務。