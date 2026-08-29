西藏泥石流｜香港賽馬會撥款2000萬港元　支援西藏自治區受災地區

尼泊爾與中國西藏邊境發生嚴重泥石流，造成大量傷亡。香港賽馬會今日（29日）宣布，捐款2,000萬港元，以支援西藏自治區救災，並向受災群眾及其家屬表達關心和慰問，祝願傷者早日康復，受災地區逐步回復正常。



2026年8月26日，在中國西藏吉隆地區尼泊爾-中國邊境的一個山谷中，監視器畫面顯示，泥石流和洪水沖毀了建築物，人們四散奔逃。（Reuters）

尼泊爾北部及中國西藏自治區邊境地區8月26日引發嚴重泥石流，多處居民區遭吞噬，基礎設施嚴重毀壞，傷亡人數持續攀升。馬會表示，透過中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，捐款2,000萬港元，以支援西藏自治區吉隆縣泥石流受災地區的救災工作。

馬會過去亦曾為內地重大災害提供緊急援助，當中包括10億港元支援2008年四川大地震後重建，於2021年捐款2,000萬港元支援河南省鄭州市的抗洪救援，於2023年8月捐款2,000萬港元支援京津冀及東北受水災地區的重建工作，以及於2023年12月捐款2,000萬港元支援甘肅及青海省地震的抗震援助工作。

由馬會捐款人民幣2億元成立、作為2008年汶川地震後重要重建項目的四川大學—香港理工大學災後重建與管理學院，亦第一時間響應參與今次救援工作。此外，四川大學華西醫院緊急醫學救援隊亦已趕赴現場。該救援隊為馬會及其慈善信託基金共同成立的公益慈善研究院的受助單位，由資深臨床醫護人員組成，為應急救援工作提供技術支援。