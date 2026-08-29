西藏泥石流｜尼泊爾開放四國救援 中國應急管理部派隧道專家前往
撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，應尼泊爾政府請求，8月29日，應急管理部緊急調派5名中方隧道專家，從西藏吉隆搭乘直升機，於北京時間下午4時58分飛抵尼泊爾災區，立即投入尼泊爾水電站隧道救援工作。同時，根據救援工作需要，又緊急增派4名中方隧道專家赴尼，全力支持尼泊爾開展隧道救援工作。
據尼泊爾國家災害管理中心跨部會協調委員會經評估後，決定針對具備專業能力的印度、中國、澳洲及韓國4國專家團隊核發許可。
此前尼泊爾外長卡納爾（Shisir Khanal）受訪時表示，尼泊爾需要外國在專業和技術領域提供援助，但不需要搜救方面的援助。財長Swarnim Wagle則估計，當地需要至少40億至50億美元用於重建。
卡納爾稱，尼泊爾已在其缺乏足夠專業知識和技術的領域提出相關援助請求，包括請求中國和印度提供能快速搭建組成的培力橋（Bailey bridge，又稱倍力橋），以便在受災地區盡快恢復交通。
西藏泥石流｜尼泊爾被指拒外援 外長：需專業技術支持非搜救援助
據《加德滿都郵報》報道，印度、中國、美國、英國、日本、南韓、斯里蘭卡及孟加拉都曾要求尼泊爾政府允許各國搜救隊協助救援。
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