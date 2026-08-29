西藏泥石流｜香港紅十字會撥款20萬救援　公開募捐啟動尋人服務

尼泊爾北部及中國西藏自治區邊境地區8月26日引發嚴重泥石流，多處居民區遭吞噬，基礎設施嚴重毀壞，傷亡人數持續攀升。香港紅十字會周五（28日）發出緊急呼籲，即時撥出港幣20萬元支援尼泊爾當地的緊急人道救援工作，並發起「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」公開募捐，同時啟動尋人服務，協助因是次災害與親友失去聯絡的在港人士尋找家人，並已準備因應需要提供心理支援服務。



2026年8月26日，在中國西藏吉隆地區尼泊爾-中國邊境的一個山谷中，監視器畫面顯示，泥石流和洪水沖毀了建築物，人們四散奔逃。（Reuters）

香港紅十字會指，災區目前正面臨極其嚴峻的人道危機，受災民眾對搜救支援、安全飲用水、臨時居所、基本生活物資、醫療急救衛生設施，以及遺體處理物資等，均有極為迫切的需求。

面對深重的災情，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）已向全球發出緊急呼籲，目標籌集2,500萬瑞士法郎（折合約2.45億港元），用於向尼泊爾災民提供現金援助、醫療、食水衛生及心理輔導等支援；IFRC同時已率先撥款約100萬瑞士法郎（約980萬港元）投入前期救援。

尼泊爾紅十字會已出動搜救隊伍及義工不分晝夜深入重災區，截至27日已緊急調配數以百計的毛氈、防水帆布、蚊帳、床墊、衛生包及臨時廁所等物資。香港紅十字會則強調，已即時撥款20萬港元，並會繼續回應國際呼籲，與國際網絡緊密合作，為受災群眾提供適切支援。

2026年8月29日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot），一名男子在發生泥石流災難後，對受損的建築物拍照。（Reuters）

中國紅十字會總會亦已啟動應急響應，派出工作組趕赴日喀則災區，緊急調撥帳篷、賑濟家庭包、折疊床及棉被等物資，全力協助受災群眾轉移安置。香港紅十字會表示正與中國紅十字會總會保持密切聯繫，視乎需要提供協助。

為支援尼泊爾的救援及災後復元工作，香港紅十字會即日起至2026年9月10日展開公開募捐，呼籲本港市民及社會各界伸出援手。市民可透過轉數快（FPS）、PayMe、八達通、支付寶香港、指定銀行戶口或前往全港7-Eleven分店進行現金捐款。

此外，香港紅十字會已正式啟動尋人服務，因是次災害與親友失去聯絡的在港人士尋找家人，並已準備因應需要提供心理支援服務。如需尋找因是次災害失聯的家人，可於辦公時間內致電2507 7135或電郵至emtracing@redcross.org.hk查詢。