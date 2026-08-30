強積金｜劉麥嘉軒：低入息僱員供40年可儲$153萬　自願供款更著數

積金局主席劉麥嘉軒今天（30日）發表網誌，指強積金可與本港公營醫療、公營房屋、公共交通票價優惠等退休保障框架下的支援互相補足，為打工仔女建立充足的基本退休保障。她在網誌中舉出多個推算情景，指越早開始退休儲蓄，可以產生越大的累積及複息效應，即使是較低入息的打工仔女，透過40年持之以恆供款及投資增值，亦可從強制性供款累積約153萬元的退休儲備，若善用自願性供款，更可有效壯大退休儲備。



積金局主席劉麥嘉軒今天（30日）發表網誌，指強積金可與本港公營醫療、公營房屋、公共交通票價優惠等退休保障框架下的支援互相補足，為打工仔女建立充足的基本退休保障。（積金局提供）

積金局主席劉麥嘉軒在網誌中舉出多個推算情景，指越早開始退休儲蓄，可以產生越大的累積及複息效應。（積金局提供）

劉麥嘉軒在網誌中臚列數個推算情景，解釋越早開始退休儲蓄，就可以產生越大的累積及複息效應。以一名2000年加入職場、現時約40多歲月入約15,000元的較低入息僱員為例，推算顯示，若一直只作強制性供款，起初先投資在混合資產基金，並在2017年轉用「預設投資策略」（俗稱「懶人基金」）作強積金投資，到65歲可累積約153萬元強積金，若退休後購買終身年金，每月可獲得8,000至9,000元定額收入。

若同期入職的僱員一直達到其年齡組別的入息中位數水平，即現時月入約22,000元，以相同投資假設推算，到65歲可累積約為221萬元強積金。如果退休後透過購買終身年金，每月獲得的定額收入就有12,000至13,000元。以同一個案，如果有投入相當於月入5%的自願性供款，積金局推算出當這名僱員65歲時，累積的強積金將增至約331萬，即增加大約五成，從終身年金中每月獲得的定額收入就會達到18,000至19,000元。

劉麥嘉軒指，若打工仔女追求更充裕的退休生活，加入強積金自願性供款等額外個人儲蓄是必不可少，而越早開始作自願性供款，便越能受惠於長線累積及複息效應帶來的裨益。

她又指，積金局在2017年推出「預設投資策略」，供自覺無時間或缺乏知識管理強積金投資的打工仔女選擇，推出以來投資回報可觀，旗下的「核心累積基金」平均年率化淨回報扣除收費後達7.3%，遠超期內1.8%的年率化通脹率，能為強積金長期增值。