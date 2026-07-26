強積金推新安排　月底起提取須經多重身份認證　包括65歲以上提取

撰文：呂婉盈
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積金局今日（26日）宣布，將於7月底為「積金易」平台推出新安排，以進一步完善提取強積金申請的核實要求，加強保護計劃成員的強積金。在新安排下，除以小額結餘及死亡為理由的提早提取申請外，所有計劃成員都須透過「智方便」進行多重身份認證，包括年滿65歲的提取申請，確保申請人身份真確無誤。

積金局今日（26日）宣布，將於7月底為「積金易」平台推出新安排，以進一步完善提取強積金申請的核實要求，加強保護計劃成員的強積金。（積金局擬供圖片）

積金局：有人以高仿真度假身份證騙取強積金

根據目前機制，計劃成員年滿65歲時可提取強積金，法例亦容許在特定情況下提早提取，如年滿60歲並提早退休、永久離港、完全喪失行為能力等情況。積金局主席劉麥嘉軒今日發表網誌稱，留意到有濫用提早提取強積金的情況，包括製造虛假聲明，或誘騙計劃成員非法申請提早提取強積金，甚至曾有人以高仿真度的假身份證，提取年滿65歲計劃成員的強積金。

積金局主席劉麥嘉軒。(積金局提供/資料圖片)

提取強積金須經「智方便」進行多重身份認證

故此，積金局將於本月推出新安排，除了以5000元以下的小額結餘及死亡為理由的提早提取申請外，所有計劃成員提交申請時均須透過「智方便」進行多重身份認證，並即時完成容貌辨識，以確保申請人身份真確無誤。如計劃成員註冊「積金易」時已透過「智方便」進行身份認證，仍須在提交提取申請時完成多重身份認證，經驗證及審核後，強積金受託人方會發放強積金。

在新安排下，除以小額結餘及死亡為理由的提早提取申請外，計劃成員須透過「智方便」進行多重身份認證，以確保申請人身份真確無誤。（積金局提供）

積金局又指，如提取強積金申請人未能親自簽署文件、證明文件不齊全，或涉及額外核實程序，例如客戶盡職審查、風險管理或合規要求等情況。「積金易」亦須根據既定通報機制，轉交有關個案予受託人作審核及全面考慮，並會與計劃成員保持聯絡，以提供協助及監察過程，確保個案獲妥善處理。劉麥嘉軒表示，在實際運作中有關個案處理時間或較長，但「積金易」會與在保障計劃成員利益及符合法規的前提下，加快處理進度。

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