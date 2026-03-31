強積金供款擬增至最多每月$2000　勞工界冀入息上限分段加至$6萬

消息指，積金局建議調整強積金供款入息上下限，當中入息下限由現時7,100元上調至1.05萬元，即月入1.05萬元或以下，僱員毋須供款；至於入息上限則由3萬元增至4萬元，意味現時月入超過3萬元的僱員，未來或需供款更多，以月入4萬元為例，現時供款為1500元（因供款上限為供款入息上限的5%），未來或要增至2000元。



勞工顧問委員今（31日）討論積金局有建議，勞顧會僱員代表、勞工界立法會議員林偉江稱，調高供款入息下限令基層市民有多些「靈活錢」，但供款入息上限仍未達到機制所建議的6萬元，期望可分階段繼續上調。



積金局回覆查詢時表示，正檢討有關最低及最高入息水平，會按法例考慮就業收入數據及其他相關因素。積金局會適時完成檢討，目標在今年年中向政府提交報告及建議。



消息指積金局建議將現時強積金收入的下限，由現時7100元上調至1.05萬元，上限由3萬元增至4萬元。（資料圖片）

建議月入$1.05萬不用供款 供款入息上限提高至$4萬

據了解，積金局建議將現時強積金收入的下限，由現時7100元上調至1.05萬元，上限由3萬元增至4萬元。倘若獲通過，收入低於1.05萬的市民不用供強積金，月入超過3萬元的市民，供款上限由每月1500元增至2000元。

預計積金局7月會向政府提交報告

消息指，積金局今日在會中稱相關調整已進入公眾諮詢最後階段，今日開會後將整理意見，預計7月會向政府提交報告，倘獲當局和立法會通過，料最快明年才能生效。消息指，今日會議上僱員代表方一致支持調整，惟認為上限金額應再根據機制調整至6萬元；僱主方則希望維持不變，稱個別行業境況不理想，上調或有壓力。

林偉江稱，強積金供款上下限十多年未有調整，現在是合適的檢討時機，但認為今次上調幅度仍有空間增加。（資料圖片/羅國輝攝）

勞工界稱供款入息上下限十多年未調整 現是合適時機

林偉江稱，強積金供款上下限十多年未有調整，現在是合適的檢討時機，但認為今次上調幅度仍有空間增加。他指根據機制，供款上限應達約6萬元，與目前建議數字仍有一段距離。他表示，理解一下子調整或引來反感，他建議分兩個咨詢年度分階段上調。

積金局回覆查詢時表示，正檢討有關最低及最高入息水平，當中會按法例考慮就業收入數據及其他相關因素。積金局會適時完成檢討，目標在今年年中向政府提交報告及建議 。

積金局去年曾就上調強積金供款入息上下限諮詢勞顧會，當時建議下限增至1.01萬元，上限增至3.3萬元，今次的建議高於去年提出的水平。