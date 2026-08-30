流感｜6月至今11宗兒童嚴重個案　衞生署料開學仍活躍　籲打疫苗

衞生署衞生防護中心今日（30日）表示，本港自6月底進入流感季節，累計錄得11宗兒童感染流感的嚴重個案。當中8宗已康復出院、2宗情況危殆及1宗死亡。中心預料開學初期流感仍會持續活躍，學校亦可能出現流感爆發個案。中心建議學校和家長必須提高警惕並採取預防措施，踴躍參與本年度季節性流感疫苗學校外展計劃。



衞生防護中心表示，本港自6月底進入流感季節，累計錄得11宗兒童感染流感的嚴重個案。當中8宗已康復出院、2宗情況危殆及1宗死亡。（資料圖片）

中心料開學初期流感仍活躍 或出現校内爆發

中心最新的監測數據顯示，現時季節性流感仍維持在高水平。由於近月社區的流感傳播廣泛，感染人數大幅增加，嚴重個案亦隨之上升。中心預料開學初期流感仍會持續活躍，而學校亦可能出現流感爆發個案。

中心提醒學校和家長，本港現時仍處於流感季節，建議學校及家長踴躍參與本年度季節性流感疫苗學校外展計劃，及使用今年新推出的醫健通電子同意書，以盡早完成同意程序，讓學校更早規劃及安排流感疫苗接種活動。若學校未有參與外展計劃，家長應盡快安排子女到參與疫苗資助計劃的私家醫生診所接種季節性流感疫苗。

6月至今錄得2宗兒童新冠嚴重個案

另外，新冠病毒的活躍程度亦自6月起呈上升趨勢，於8月初到達高峰水平後已有所下降。中心自6月至今錄得2宗兒童感染新冠病毒的嚴重個案，均未接種新冠疫苗。其他呼吸道病原體方面，呼吸道合胞病毒的活躍程度近期有輕微上升趨勢，但仍低於近年的高峰期。

至於蚊傳疾病，今年（截至8月27日）本港暫時累計錄得28宗登革熱個案，以及兩宗基孔肯雅熱輸入個案。中心建議學校應加強清除積水和預防蚊子滋生的工作，例如每星期最少替植物換水一次、緊蓋所有貯水容器，以及保持所有渠道暢通等。學校管理層亦應安排員工專責校園內的防治蚊患工作，詳情可參閱食物環境衞生署出版的指引。