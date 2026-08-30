漁護署巡查未妥善控制狗隻｜元朗街坊歡迎執法　指無繫繩問題嚴重

漁護署日前公布，會於8月30日、9月5日及6日，在全港多個地點就「妥善控制狗隻」進行特別巡查及執法行動。署方表示，若於行動期間，發現狗主未按法例要求妥善控制狗隻，將即時採取執法行動，不會預先警告。



《香港01》記者今日（8月30日）下午，在較早時發生「狗咬狗」慘劇的元朗YOHO附近一帶視察情況。數名漁護署人員，在街頭拿著宣傳單張駐守，並向途經的狗主講解相關法例。有放狗街坊對此舉表示歡迎，因附近經常有人不繫狗繩放狗，直言署方應加強執法；亦有街坊指，會揀「人少狗少」的時間才放狗。



黃先生直言自己的愛犬CRAZY很細膽，曾多次被其他狗襲擊。(蔡正邦攝)

街坊黃先生談及區內狗主牽繩的意識，直指情況並不理想：「呢隻畀狗咬開!」其飼養的雪橇名為「Crazy」，牠今年11歲，雖然體型較大，但性格十分膽小。黃先生強調，每次外出必定繫上狗繩，而Crazy過往屢次成為無繩狗的襲擊對象 ，「老虎狗、哥基，甚至同類（雪橇）都咬過佢。」不過，幸未被上次事件的大狗咬過。

他又指，附近一帶正是無繩放狗的「重災區」，例如近博愛醫院的小路等：「嗰度全部都係放狗唔綁㗎，尤其夜晚放狗，全部唔落狗帶。」

陳小姐對漁護加強執法表示歡迎。（蔡正邦攝)

街坊陳小姐表示，對漁護署加強執法及宣傳感到「十分好及非常正面」。她坦言，作為小狗主人，平時散步時亦會稍微擔心遇到部分未拖狗繩的狗隻，恐會有大型犬突然衝前撲向其愛犬。雖然她未曾遇過大狗攻擊小狗的實際事件，但為了安全起見，她平時會特意挑選較少人的時段，才帶比較「怕生」的愛犬外出。

她強調，每次帶狗落街一定會繫上狗繩，因為其犬對環境噪音較為敏感，容易受驚，恐牠會被嚇一嚇而亂跑走失；至於狗隻口罩則沒有特別佩戴。陳期望，當局能持續向公眾加強教育，讓更多市民及狗主清晰了解為狗隻牽繩的好處，進一步提高大眾的意識。

10歲的Mochi原來有20公斤重。其主人曾太(左一)每次帶出街均會繫繩。(蔡正邦攝)

至於曾太及女兒，今日下午則帶同10歲、重約20公斤的狗狗「Mochi」外出散步。曾太指，未遇過大型犬隻突襲的情況，認為區內大部分狗主都自律並有牽繩。為了愛犬及公眾安全，每次帶Mochi出街時必定會拖狗繩。被問及為何不用寵物車，曾太認為，放狗目的就是希望讓狗狗多落地做運動。

對於早前區內「狗咬狗」慘劇，曾太期望當局能在該區加強執法力度，改善發牌制度。而曾太如何避免愛犬被其他犬隻襲擊，她笑言「佢（狗）自己識避㗎喇，感受到個氣場，氣場唔妥當佢會兜路走。」