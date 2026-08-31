海關禁售XPower一款「尿袋」　過熱未通過燒傷測試　最高達131度

海關提醒市民留意「XPower」一款具備無線充電功能的外置充電器（XPower M10C+6 in 1 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh），指其有過熱及引致燒傷的潛在危險，並呼籲市民停用該產品。



海關提醒市民留意「XPower」一款具備無線充電功能的外置充電器，指其有過熱及引致燒傷的潛在危險，並呼籲市民停用該產品。（政府新聞處圖片）

溫度測試超比允許限值85度高出54%

海關表示，早前採取行動搜查一間零售商，檢獲220件涉案充電器。安全測試結果發現，該批充電器在使用無線充電功能時，如有金屬外物放置於充電器和被充電裝置之間，該外物的溫度測試結果介乎攝氏86.6至131.4度，超過允許限值（即攝氏85度）54%，充電器亦會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售該款懷疑不安全的充電器。海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款充電器出售。案件仍在調查中。

海關建議市民，於選購及使用充電器時，應選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的充電器；使用充電器前，須先閱讀說明書；將充電器放置於空氣流通的地方充電，以減少充電器短路着火的風險。