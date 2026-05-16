年宵攤位售丫叉或傷眼 七巧板可致窒息 海關禁售籲兒童停止把玩
撰文：吳美松
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香港海關早前在年宵市場攤位購買丫叉玩具及七巧板玩具，測試發現該丫叉或傷害他人眼睛或面部，七巧板的部件則或令兒童窒息。海關呼籲家長立即停止讓兒童把玩這些玩具，商戶亦應立即下架。海關已檢獲約700件玩具，亦發出禁制通知書，禁止繼續出售。
海關指，早前從年宵市場攤位試購一批玩具作安全測試，發現當中一款丫叉玩具的發射物動能達到一定水平，而沒有配備由彈性物料製造的前端部分。海關亦發現該款丫叉玩具沒有附載潛在風險警告和標記，亦未附有《玩具及兒童產品安全條例》規定的識別標記。如射向眼睛或面部，有機會對他人造成傷害。
另一款七巧板玩具，測試結果顯示小部件有導致兒童窒息的潛在危險。該款玩具亦欠缺合適使用年齡及潛在風險的所需警告字句，亦未附有《條例》所規定的識別標記。
海關表示，為免發生意外，家長應立即停止讓兒童把玩上述兩款玩具。商戶如有出售，亦應立即下架。海關已檢獲共約700件丫叉及七巧板玩具，亦發出禁制通知書，禁止有關人士繼續出售有關玩具。海關人員亦到全港各區進行巡查，未有發現上述玩具出售，目前仍在調查。
海關提醒市民，於購買及把玩丫叉及七巧板玩具時，應注意標籤上顯示的合適使用年齡建議；遵照玩具上所附載的所有指示；勿將原裝配件以外的物品放入玩具發射；勿將配件射向眼睛或面部；及注意玩具的小配件是否容易脫落。若兒童吞下脫掉的小配件，可能會因為阻塞喉道而引致窒息。
根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。
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