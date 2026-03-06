海關驗出一款果酸去角質潔面凝膠酸鹼值低於標準　籲市民停止使用

海關今（6日）指，一款不安全的果酸去角質潔面凝膠的酸鹼值測試為2.5，低於含果酸化妝品相關安全標準的允許限值（不得低於3.5），其後檢取合共523支相關產品，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關提醒市民為安全起見，應停止使用有關產品。



香港海關今（6日）提醒市民留意一款不安全的果酸去角質潔面凝膠，測試結果顯示其酸鹼值低於安全標準的允許限值。圖示該款不安全的果酸去角質潔面凝膠。（海關提供圖片）

海關指，早前接獲相關機構轉介，指市面上有一款懷疑不安全的果酸去角質潔面凝膠出售。海關人員隨即在各區進行巡查，並成功試購該款產品作安全測試。政府化驗所的測試結果顯示，該款產品的酸鹼值為2.5，低於含果酸化妝品相關安全標準的允許限值（不得低於3.5），涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關人員其後採取行動，搜查涉案的零售商、批發商及進口商，檢取合共523支懷疑不安全的果酸去角質潔面凝膠。海關指，案件仍在調查中，會繼續密切留意市場情況，並加強巡查，如發現違規情況，部門將採取合適的執法行動。

海關提醒商戶，須遵從《消費品安全條例》的規定，以保障消費者安全。根據該《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。