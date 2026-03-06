海關籲停用三款水銀超標美白潤膚霜　涉事公司東主被判罰款一萬元

香港海關及環保署今日（6日）呼籲市民馬上停用三款水銀含量超標的美白潤膚霜。該3款美白潤膚霜為海關去年於機場扣查，共有2,880盒涉含受規管添汞（俗稱水銀），市值約6.3萬元，涉進口該些產品的公司東主遭環保署票控進口受規管添汞產品罪，並於3月3日在東區裁判法院被判罰款10,000元。



香港海關及環保署呼籲市民馬上停用三款不安全美白潤膚霜。(政府新聞處圖片)

透過風險評估，海關人員於去年8月27日檢查一批由阿拉伯聯合酋長國迪拜經新加坡進口至香港，申報為面霜的空運貨物。經檢查後，海關人員發現該3款合共2,880盒受規管添汞美白潤膚霜，並將案件轉交環保署跟進。

環保署把樣本交由政府化驗所測試，證實該3款美白潤膚霜所含水銀量分別達百萬分之24 000、25,000及28,000。根據《汞管制條例》（第640章），水銀含量超過百萬分之一的化妝品為受規管添汞產品。該三款美白潤膚霜已違反《汞管制條例》，因此環保署向有關人士提出檢控。

海關及環保署提醒市民，根據《汞管制條例》，任何人進出口、製造或供應受規管添汞產品均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁一年。

根據醫學意見，長期接觸汞會損害神經系統及腎臟，病徵可包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

海關及環保署建議市民，於購買及使用化妝品時，應注意以下事項：

不應購買或使用成分或來源不明的化妝品；



使用化妝品後如有不適，應停止使用並立刻求醫；及



在信譽良好的商戶購買化妝品。

