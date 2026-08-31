特快公屋1268伙9.2起揀樓　慈樂邨、順天邨、翠林邨共3伙涉兇殺案

基層家庭「上樓捷徑」特快公屋編配計劃周三起（9月2日）揀樓，房屋署今日（31日）公布最新名單，1,268伙二人或以上單位中，有1,255伙為非長者的獨立單位，194伙涉及自殺或意外身故，另有三伙曾發生兇殺案，分別位於慈樂邨、順天邨、翠林邨。



特快公屋編配計劃周三（2日）揀樓，據房屋署公布的二人或以上獨立單位最新名單，今年1,268伙中，有三個為兇宅。

▼特快公屋 可供揀選單位（獨立單位）名單▼



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▼特快公屋 可供揀選單位（長者住屋）名單▼



194伙涉及自殺或意外身故 8伙曾發生「具心理影響事件」

今期特快公屋計劃共提供約2,100個公屋單位供合資格申請者揀選，首批揀樓人士為二人或以上家庭申請者，9月2日起開始，分別有1,255個獨立單位與13個長者住屋。194伙涉及自殺或意外身故，另有八伙曾發生「具心理影響事件」。名單上部分單位亦涉及自然身故、追討欠債等情況。

慈樂邨涉兇殺案單位 涉及抑鬱症女戶主迷暈勒死一對子女再自殺

三伙曾發生兇殺案，分別位於慈樂邨、順天邨、翠林邨。慈樂邨的兇宅為樂安樓1415室，面積約370呎單位，租金3,268元，有八個月租金優惠。

房署在特別事項一欄指，兇殺案「約於2009年發生」。翻查傳媒報道，2008年11月底，該單位43歲患有抑鬱症女住戶，在離開精神病院回家後的翌日疑似病發，落藥迷暈17歲兒子及13歲女兒，繼而勒死他們，再以布條吊頸自殺。

慈樂邨。（資料圖片）

順天邨。（資料圖片）

翠林邨。（資料圖片）

順天邨的兇案則在2008年發生。單位為天權樓1626室，面積約249平方呎，月租1,578元，不設租金優惠；該單位在2018年、2020年亦曾作為特快公屋推出。另一個兇宅為翠林邨雅林樓2708室，面積345呎，月租1,865元，不設租金優惠。房署指，兇殺事件約於2008年或以前發生。

第二批揀樓人士為一人申請者，預計10月開始揀樓。房署指，單位名單會在揀樓環節開始前兩個工作天，上載到房委會或房屋署網站。

綠置居油塘高宏苑。（資料圖片／黃寶瑩攝）

馬鞍山錦柏苑。（房香會圖片）

綠置居宏緻苑。（資料圖片／梁鵬威攝）

三個納入重售綠置居屋苑共有99伙 98伙小於200平方呎

另外，今期特快公屋申請與綠置居、租置計劃重售單位一同推出，價單亦已出爐。三個納入重售的綠置居項目包括油篖高宏苑、馬鞍山錦柏苑、九龍灣宏緻苑，分別有31、29、39伙供出售，全部99伙中，僅得一伙面積達223平方呎，其餘全部為184至194平方呎的「納米盤」。