DSE 2021│居「圍封」廈考生遲到不獲「補鐘」　7.21放榜增SMS發放

撰文： 胡家欣 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-25 17:18

新冠肺炎疫情持續下，今屆中學文憑試筆試如期於4月23日開考，考評局今日(25日)召開記者會公布，放榜日暫定於7月21日，並試行以短訊SMS方式向考生公布各科成績，確保考生在未能出門情況下，亦能收到成績結果。 至於防疫安排方面，考評局指，居於「圍封」大廈的考生，若在考試開始後才獲准離開，應盡快前往試場繼續應考，並向試場主任報告，交由考評局決定是否調整評級，但考試期間不獲「補鐘」。

考評局秘書長魏向東指，因應疫情發放文憑試成績方面，今將會新增試行以短訊SMS方式。(張浩維攝)

考評局繼日前公布更新的《在試場實施的預防措施及應變安排》指引，今早召開記者會（25日），進一步講解中學文憑試的最新安排及防疫措施。

考評局宣布，文憑試筆試維持於4月23日開考，核心科目則於下月26日起及5月3日展開，有超過5.2萬考生將會應考。今年有426間學校作為試場，動用520個禮堂或活動室，課程試場有近750個。

今年防疫安排與往年大致相若，考生進入試場前應量度體溫及戴口罩，亦要填寫健康申報表。考評局公開考試總監麥勁生表示，若考生在考試前被列為「受檢人士」，須持有陰性結果，方可獲准應考，考生亦要在健康申報表作出申報。

「圍封」大廈考生若因等候檢測結果遲到 臨場不獲補鐘

為控制疫情，政府近月不時「封區」強制檢測，考評局指，居於「圍封」大廈的考生，若未能在考試前完成檢測及獲准離開，不應到試場應考，並盡快聯絡考評局公開資訊中心備案。

若考生在考試開始後，獲准離開受封區域，應盡快前往試場。麥勁生提醒，考生到達試場後，應向試場主任報告，因等候檢測報告，而損失應考時間，再交由考評局常設委員會評估，能否相應調整分數，「補償時間上的損失」，但臨場不會獲安排「補鐘」。考評局沿用去年做法，設委員會審核受影響學生成績，成績評估最高可獲5級。

學校考試及評核主管許婉清建議，有關考生盡力前往試場應考，居於偏遠地區的考生若希望到鄰近試場應考，可致電公開考試資訊中心查詢。

《文憑試試場疫情預防措施》

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考場爆疫同場考生需否檢測 考評局暫稱難判斷

筲箕灣官立中學早前兩名學生確診，逾百位身處考場的師生須檢疫，麥勁生承認事件引起大家關注，由於檢疫安排最終由衞生防護中心決定，考評局難以判斷「邊啲需要全部檢疫，邊啲係比較安全」，但已提出相應防疫措施，包括將在試場劃分區域分隔考生、使用不同通道及洗手間，即使有考生確診，不會所有人受到影響。

許婉清續指，若試場出現確診個案，衞生防護中心會進行流行病學調查及接觸者追蹤，並會要求試場學校清潔及消毒，至於試場需要關閉多久，要視乎中心指示。若考生因此未能在原校應考，考評局會經短訊、電郵或學校通知考生。

考評局今日召開記者會公布，放榜日暫定於7月21日，並試行以短訊SMS方式向考生公布各科成績。（張浩維攝）

文憑試暫定於7月21日放榜，考評局今年將試行以短訊SMS方式，向考生發放文憑試成績。麥勁生解釋指，今次安排是基於去年疫情經驗，確保學生未能出門亦能得知考試成績，形容是一個「補充」的安排，即短訊不能取替成績單。至於有關安排會否恆常化，要視乎用家反應、執行情況再決定。

考評局公開考試總監麥勁生提醒居於「圍封」大廈的考生，應盡快聯絡考評局公開資訊中心備案。(張浩維攝)

他指，早前以已向學校和自修生發信，要求確認考生已登記的的手機號碼。考生將於6月21日會收到由「HKEAA」發出的提示短訊，以便測試放榜日能否收到成績，到7月21日放榜日上午9時，考生會收到成績提示訊息。被問到為何採用短訊方式，他指，未必每位學生均擁有智能手機，但相信每位學均擁有手提電話，所以SMS 發放成績，以便學生能收到短訊。