開學｜大埔浸小遷新校舍　學生期待與師弟妹重聚　念舊校盼快適應

今（9月1日）是開學日，大埔浸信會公立學校受宏福苑火災影響，本學年起搬入位於富善邨的新校舍上課。早上8時，學生們陸續回到校園，與在校門迎接的師生拍掌、互相問候。不少學生均指想念舊校舍，對熟習新環境感到緊張；亦有學生對與師弟妹重聚感期待。



大埔浸信會公立學校本學年起搬入位於富善邨的新校舍上課。（夏家朗攝）

早上8時，大埔浸信會公立學校學生陸續回到學校。（夏家朗攝）

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今早約8時，大埔浸信會公立學校學生陸續回到新校舍，校長及一眾老師身穿航天員服裝，到校門附近迎接、與學生擊掌，詢問學生的暑假如何度過。學生們到達課室後，教師容許學生與旁邊的同學短暫閑聊。

大埔浸信會公立學校學生回到新校時，與在校門迎接的教師拍掌、互相問候。（夏家朗攝）

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家長稱滿意新校舍 重見師生感覺安心

升小三的Sophia表示，很開心可見以到朋友，已完成暑期作業準備開學。她說，有時會想念舊校舍，最喜歡該處的運動空間智net天堂，期待老地方在新校園重現。Sophia的媽媽郭太表示，重新見到老師及學生，「感覺會安心啲」。她對新校舍感到滿意，又指兒子在附近學校讀書，要帶女兒到新校上學不感不便。

大埔浸信會公立學校學生在課室上堂。（夏家朗攝）

憶女兒起初不捨舊校 需耐心解釋

郭太憶述，女兒初時不捨舊校，「初頭佢仲會問緊，我哋返唔返你舊校㗎？」她耐心向女兒解釋，「呢度係我哋新嘅學校，新嘅開始，舊嗰個我哋唔返去㗎啦」。

馮同學同樣表示想念舊校舍，對要熟習新環境感到緊張。他讚新學校較舊校更色彩繽紛。其母馮太表示，她們一家居於太和，前往新校需提早約15分鐘出門口；兒子今年升小六，對其學習感到擔心，「因為佢自己要準備六年班，擔心佢會壓力仲大啲」。

馮同學同樣表示想念舊校舍，對要熟習新環境感到緊張。（夏家朗攝）

霍同學：新校舍較以往路程遠 須提早20分鐘起床

霍同學表示，新學年的願望便是盡快適應新校園。她指，到新校上學的路程較遠，需較以往提早20分鐘起床，並提到想念舊校舍，「因為舊校嘅環境熟悉啲，（最不捨得甚麼？）藍球場，個地唔一樣，我鐘意之前嗰個多啲」。

霍同學對與師弟妹重聚感到期待。（夏家朗攝）

霍同學又指，早前學校以「一校兩舍」模式運作，要與師弟妹分開，如今可與他們重聚，感到期待。

學生在禮堂聽校長講話，並奏唱校歌等。（夏家朗攝）

學生在禮堂聽校長講話，並奏唱校歌等。（夏家朗攝）