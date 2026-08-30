8月31日是宏福苑業主接受政府收購單位業權的最後期限，截至8月27日仍有70戶未簽意向書，他們在想什麼？

61歲的宏盛閣居民何女士（Betty），決心不賣業權。她從20幾歲起獨力供樓，大火前數月剛退休，正準備享受人生時，心情恍如從「天堂跌落地獄」。她覺得政府無成立有傳召權的獨立委員會，無要求黃碧嬌等人作供，安排上樓不妥當，到無原址重建、連附近安置的選項都沒有，積累數月的情緒，讓她至今堅決不賣，「你當我為啖氣。」

【宏福苑出售業權限期系列之三】



【大埔宏福苑火災・專頁】

61歲的宏盛閣居民何女士（Betty），決心不賣業權。（鄧倩螢攝）

你當我為啖氣。 宏盛閣居民何女士（Betty）

61歲的宏盛閣居民何女士（Betty），退休前在公營機構任職會計，工作到獲長期服務足金獎牌，興趣是去旅行。母親數年因病住進老人院，Betty每周探望，除此之外，她大半生過得安穩而快樂。

1991年26歲時，Betty與家人原在港島區租樓住，因不想幫人供樓而決定置業，相中宏福苑交通方便，價錢化算，44萬可買到400多呎的單位，便從市區搬入大埔。宏福苑大火發生大半年，她剛剛退休，過着無比自在的理想生活，兩三個月去一次旅行。

一場大火 天堂墮地獄

大火前一晚，她剛去完旅行歸來，凌晨2時多到家就倒頭大睡，屋苑着火時仍在睡夢中，直至收到朋友電話提醒，她才從剛拆發泡膠的冷氣機窗口望見大火。落到地下大堂問完保安，再回到拍門警告鄰居，着外傭帶同婆婆逃生，Betty才再回家執拾自己的物件。她無想過此後無法回家。

何小姐想知道這場火如何發生，是什麼奪走了她和街坊的居所，因此去足30場聽證會。（資料圖片／夏家朗攝）

對政府處理大火善後多不滿

大火奪去了Betty剛開始的快樂人生下半場，而政府的處理手法，亦令她愈來愈不滿。

她想知道這場火如何發生，是什麼奪走了她和街坊的居所，因此去足30場聽證會。她對政府不成立具法定權力的獨立調查委員會，無傳召過大埔區議員黃碧嬌出席作供，感到憤怒。

之後的安排她亦深感不滿。先是上樓要限時，令她不夠時間執拾珍藏，而且一直圍封宏福苑，街坊無法自由出入，還有其他單位有偷竊事件，她反問「有什麼法例不准我們回家？」

今年5月，在宏盛閣居住35年的何小姐（Betty）上樓執拾，並帶走朋友贈送的生日禮物。（資料圖片／馬耀文攝）

爭取原址重建不果

在收購業權方面，Betty則覺得政府從未聽取他們的聲音。

今年初，曾有394戶、逾800位居民聯署，爭取原址重建，Betty也是其中之一。在她看來，喜歡交通、環境、配套，這是始終是家，簡單純粹的原因就足夠，毋須其他理由。

原址重建一度引來討論，但政府回應原址重建「不切實際」，因涉及處理業權等問題，需時九至十年。

Betty認為，如果政府曾考慮在原區，如在宏福苑附近的公園地皮考慮再重建單位，即「原區安置」也相對可接受，而非選址在就近墳場的頌雅路西，但政府未有這樣做。

政府8月中再寄信給宏福苑居民，如在8.31「死線」前不交意向書，將會被視為放棄參與政府提出的長遠居住安排方案。（鄧倩螢攝）

反感政府立法收業權 「你當我為道氣」

直至近日，政府稱要立法收購業權，Betty批評政府無情：「為什麼要這樣對待？我會堅持不賣。為何我要一意孤行？我自己20幾歲供層樓，這麼辛苦供完，以為可以安享晚年退休，打算舒舒服服。你說我為了一口氣又好、什麼都好，現在我的生活全搞亂，既然我一無所有，我更加不覺得應該要給（業權）政府。」

61歲的宏盛閣居民何女士（Betty），決心不賣業權。（鄧倩螢攝）

反問怎為之「釘子戶」

今年2月，立法會議員何君堯稱要應對注宏福苑「釘子戶」的問題，當時財政司副司長回應指，賣樓你情我願，不會稱居民為「釘子戶」。

「（議員）不出來幫手，還要說這麼無良的說話，我不應該要理會。」Betty反問，怎樣為之「釘子戶」，宏福苑是其私有物業，不解為何遵從自身意願拒絕出售，會被視為有問題。

對於將來，Betty沒有打算，她說「見步行步」，「看看怎樣立法，再去想，我估計政府要在換屆前做，但起碼還有大半年，到時再想。」

8月26日是盂蘭節，Betty與街坊到廣福邨燒衣給大火死者。（鄧倩螢攝）

8月26日是盂蘭節，Betty與街坊到廣福邨燒衣給大火死者。（鄧倩螢攝）

宏福苑售業權限期｜餘70戶未允賣 剛退休居民堅拒：你當我為啖氣

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