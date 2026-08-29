宏福苑｜大埔浸信會公立學校新校舍開幕　新學年全面恢復運作

毗鄰大埔宏福苑的大埔浸信會公立學校，新學年遷入富善邨新校舍，校方今日舉行開幕典禮，由教育局局長蔡若蓮主禮。教育局指，埔浸原校舍早前受宏福苑火災影響而需暫停使用，後獲教育局撥款約4,360萬元進行校舍翻新工程及購置設備，另獲100萬元一筆過遷校津貼，現將於2026/27新學年全面恢復運作。



大埔浸信會公立學校今日（29日）舉行富善邨新校舍開幕典禮。（大埔浸信會公立學校Facebook）

當局撥款約4,360萬元作為校舍翻新

大埔浸原校舍早前受宏福苑火災影響而需暫停使用，全校學生自2025年12月中起，需按年級暫時分流至大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課。教育局與相關政府部門商討後，將位於富善邨的前中華基督教會基正小學空置校舍分配予埔浸，作長遠校舍用途。

為配合埔浸在新學年順利開學，教育局表示按新校舍裝修標準展開工程，翻新設施包括外牆、課室、洗手間、禮堂、重鋪球場地面，以及更換電力、空調與升降機等。相關工程費用連同購置家具、網絡及通訊設施的津貼，預算約4,360萬元。局方亦特別提供100萬元一筆過撥款，支援埔浸遷入新校舍的各項開支。

大埔浸信會公立學校今日（29日）舉行富善邨新校舍開幕典禮。（大埔浸信會公立學校Facebook）

大埔浸信會公立學校今日（29日）舉行富善邨新校舍開幕典禮。（大埔浸信會公立學校Facebook）

蔡若蓮致辭時指，埔浸遷入新校舍不單是校址的轉變，更是全校師生重新相聚、攜手開展新一頁的重要時刻。新校舍凝聚了埔浸校長與教職員的專業與堅持、同學的努力，以及家長和社區各界的支持，成功為師生創造安全有利的學習環境。

回顧過去一個學期借用校舍的特別安排，教育局指埔浸獲得局方預留的400萬元額外資源支援學與教，並與大埔官立小學及銘恩小學合辦價值觀教育及閱讀等多元活動，豐富學生經歷並增進友校情誼。蔡若蓮表示，特別感謝埔浸及兩所友校的團隊同心協力，付出額外心力維持教學質素，讓埔浸順利跨過挑戰，迎來新校舍。