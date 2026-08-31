宏福苑業主接受政府收購期限屆滿　99.1%確認出售意向　17戶未覆

大埔宏福苑業主接受政府收購業權方案的期限今日（8月31日）下午5時屆滿。房屋局表示，全屋苑共有1,967戶業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權意向，佔八座單位總數1,984戶的99.1%，即尚有17戶業主未作回覆。



房屋局長何永賢表示，當局會繼續跟進，推進簽署《買賣協議》並安排好「特設銷售計劃」的售樓工作，包括在下月為參與計劃的業主進行電腦隨機排序，並將結果以信件形式通知已簽署《買賣協議》的宏福苑業主，會在9月底前開始，每日安排約50至80戶揀樓。



大埔宏福苑業主接受政府收購業權方案的期限今日下午五時屆滿。（資料圖片／鄧倩螢攝）

政府已與1559戶簽署正式《買賣協議》

房屋局指，部分「接受收購建議信件」或會於稍後時間透過郵遞方式送達，只要有關信件蓋今日（8月31日）或之前的郵戳，房屋局將視有關業主為接受政府的收購建議。

發言人表示，在收到業主交回的「接受收購建議信件」並確認資料無誤，會安排與相關業主簽署正式《買賣協議》。截至今日下午，政府已與1,559戶簽署正式《買賣協議》，佔A至H八座單位總數約78.6%。正式契據轉讓亦正有序進行。

局方又指，政府會繼續全速跟進餘下業權買賣程序，以推進業權收購工作。