開學｜蔡若蓮稱學齡人口下降屬結構性　重申「軟著陸」助調整班數

今日（9月1日）是開學日，教育局局長蔡若蓮今晨到訪秀茂坪一所學校，了解開學日運作。蔡若蓮指師生精神奕奕，對新學年充滿期待。面對本港學齡人口持續下降，她強調有關問題屬結構性而非短期波幅，教育局一直以「軟著陸」為策略及目標，透過不同措施協助學校循序漸進調整班數與人數。



2026年8月29日，教育局局長蔡若蓮在「友『晴』凝聚校園大行動」啓動禮暨專業交流會上致辭。（政府新聞處圖片）

新學年推「直資擴容」 9月料掌握實際非本地生數

蔡若蓮今晨到訪秀茂坪香港道教聯合會雲泉學校，她會見傳媒時，談到去年部份學校獲「派0班」小一，當中不少學校今年選擇以合併方式匯聚及整合資源、壯大教師團隊，從而為學生提供更優質的學習環境。

教育局早前邀請直資學校申請「直資擴容」，即上調班級數目及每班學生人數，並透過學生自資入讀模式，加大錄取持學生簽證的非本地學生。蔡若蓮表示，當局希望把握機會讓直資學校錄取主要來自海外的非本地生。

她指，直資學校議會早前已組團到東南亞不同地區宣傳推廣，家長反應十分熱烈；惟中小學生年紀較小，家長安排來港就讀需時，教育局預計在9月底完成學生人數點算後，屆時將可掌握實際來港入讀的非本地生人數。

9月1日開學日。（資料圖片）

今屆小學五年級生迎改制後呈分試

本學年起，小五學生將迎來優化後的呈分試制度。常識科將正式分拆為「科學科」及「人文科」，並首度將「體育科」納入呈分試比重。蔡若蓮指出，優化安排至今已公布約兩年，校方有足夠時間準備，當局亦已投放額外資源支援學校落實。

她解釋道，因應數位化及人工智能高速發展，設立科學科旨在讓學生從小打好科學基礎；人文科則希望加強學生的人文關懷，深化歷史文化知識。至於將體育科納入呈分試，是期望學校、家長及學生各方共同重視學生的身體健康及全人發展。

教育局於今年6月公布《中小學數字教育發展藍圖》，蔡若蓮表示當局已撥款20億元，當中5億元用作支援學校推展「『智』啟學教」。她提醒學校在申請撥款時，須於計劃中交代如何透過全校參與及在不同學科中應用數字教育；局方在暑假期間已舉辦大量教師培訓，未來亦會透過校本支援及交流持續推進發展。