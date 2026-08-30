開學｜高鐵西九龍站現返港潮　家長趁假期尾聲帶子遊福州花$5000

暑假即將始束，下學年將於周二（9月1日）開始。今午（8月30日）在西九龍高鐵站所見，不少北上過暑假的學生趕在開學日前回港。暑假約兩個月時間，有中六學生選擇於深圳度過，每日花約4至5小時用於備考文憑試；亦有學生趁暑假尾聲，興趣班都結束後，才花5,000元到福州旅遊，到當地遊樂場遊玩。



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今午（8月30日）在西九龍高鐵站所見，不少北上過暑假的學生趕在開學日前回港。(湯致遠攝)

今午（8月30日）在西九龍高鐵站所見，不少北上過暑假的學生趕在開學日前回港。(湯致遠攝)

今午（8月30日）在西九龍高鐵站所見，不少北上過暑假的學生趕在開學日前回港。(湯致遠攝)

根據入境處出入境數據，昨日(29日)共有38.8萬名香港居民入境，當中2.2萬人經高鐵西九龍站入境；上一個周六(22日)，有36.3萬港人入境，當中約2萬人經西九龍高鐵站入境，即昨日入境人次較上一個周六高出約8.5%。

另外，上周五(28日)有33.9萬港人回港，上周日則多達53.5萬港人回港。

北同學今日下午身穿校服過關回港。(湯致遠攝)

東區宿生北同學身穿校服過關回校 兩個月暑假均在深圳家中度過

在東區就讀中六的北同學今日下午身穿校服過關，稱是學校規定要穿校服才可進入宿舍。他說，在香港無住處，約兩個月的暑假均在深圳家中度過；由於即將要應考文憑試，每日會花上4至5小時溫習及補習及補習等。他指「今個暑假冇咩點出去玩」，但認為內地與香港的娛樂無異。他期望新學年的考試成績會更好，能順利考入八間資助大學。

盧小朋友笑言，相較內地的遊樂場，更喜歡於香港的遊樂場玩。(湯致遠攝)

遊完福州回港完成0.5份功課迎開學

盧小朋友一家於暑假尾聲到家鄉福州旅遊約6天，連同高鐵車票、遊樂場門票等門支，共花費約5,000元。不過，盧小朋友笑言更喜歡於香港的遊樂場玩，認為設施會更多。談及功課進度，盧小朋友笑言，「差少少做完，（少少即是多少？）0.5份。」

盧小朋友的媽媽稱，今日過關的人流「明顯好少」。(湯致遠攝)

家長：香港小朋友十分忙碌 到暑假尾才有機會一齊北上

盧小朋友的媽媽稱，香港的小朋友十分忙碌，暑假期間曾帶小朋友到台灣旅遊，其餘日子要忙於上興趣班等，故到暑假尾才有機會與小朋友北上。她指，今日的人流「明顯好少」，認家長們早已帶小朋友回來準備開學。

易小姐暑假在家鄉湖南度過。(湯致遠攝)

兩個月暑假在家鄉湖南度過 「還是開學好一點」

易小姐一家去年透過人才簽證來港，開始在香港讀書，約兩個月的暑假，她選擇在家鄉湖南度過，並到長沙等城市，認為湖南是較親近自然的地方。暑假即將結束，她卻說沒有感到不捨，「因為暑假只和家人在一起會有點無聊，所以還是開學好一點。」