警察義工隊為長者義剪　「執髮」路上一句「麻煩晒」成最珍視回報

「洗」﹑「剪」﹑「吹」是一個過程，在這一個過程中有送走舊有東西的含義，而香港警察義工服務隊轄下其中一支「愛心執髮」義剪隊，再為「洗﹑剪、吹」添多一份意義。義剪隊其中一名成員孫文杰，入職前曾任髮型師，多年來除積極參與義剪服務，更主動擔任義剪導師，將手藝傳授予同袍。孫文杰笑言，未曾想過昔日的理髮技能不但能在警隊延續，更能化作關懷長者、服務社群的一份力量。



「我希望為老友記們修剪一個整齊舒適的髮型，讓他們每天都有自信、精精神神地生活。」孫文杰稱，當鏡前的長者看見自己清爽新髮型，滿面笑容地說一句「麻煩晒」，便是他和一眾義工隊成員最珍視的回報。



孫文杰（右）向志同道合的同袍傳授手藝。（《警聲》）

2014年成立已服務22間院舍 完成逾440次義剪

最新一期香港警務處出版的《警聲》採訪了孫文杰，他是香港警察義工服務隊轄下其中一支「愛心執髮」義剪隊的成員。報道稱，這支義剪隊自2014年成立後定期走訪不同院舍，為長者提供義務理髮服務，至今已服務22間院舍，完成逾440次義剪。成員除了為長者修剪頭髮外，亦會與他們閒話家常，分享生活點滴。

「愛心執髮」義剪隊定期走訪不同院舍，為長者提供義務理髮服務。（《警聲》）

入職警隊前曾任髮型師，孫文杰多年來積極參與義剪服務，並主動擔任義剪導師，將手藝傳授予同袍。他笑言，未曾想過昔日的理髮技能不但能在警隊延續，更能化作關懷長者、服務社群的一份力量。

入警隊前曾任髮型師 孫文杰擔任義剪隊導師傳授「愛心執髮」

孫文杰指，能夠將自身手藝傳授給同袍感到無比滿足：「一個人的力量始終有限；但我將這份技能傳給數十位志同道合的同袍，再由他們把這份溫暖帶到更多院舍，可以惠及更多長者。」一把理髮剪，不僅剪出清爽髮型，更能凝聚警隊的愛心力量，為長者送上溫暖。

孫文杰（左一）將理髮技巧整理成系統化課程，並擔任「愛心執髮」義剪隊課程導師。（《警聲》）

為讓更多長者受惠，孫文杰將理髮技巧整理成系統化課程，擔任「愛心執髮」義剪隊課程導師，教授握剪刀、使用電刨及理髮技巧。學員完成課堂訓練後，會先為親友理髮，孫文杰則從旁指導，讓他們在實踐中累積經驗和建立信心，再投身院舍義剪服務。

「理髮不只是令老友記看起來整齊、精神，更希望讓他們感受到被關心和重視。」孫文杰稱部份長者行動不便，甚至長期臥床，而他每次都會先了解其身體狀況，再細心處理頭皮、耳邊及頸部位置的頭髮。

老友記滿面笑容就是最好的回報

「我希望為老友記們修剪一個整齊舒適的髮型，讓他們每天都有自信、精精神神地生活。」孫文杰指，鏡前的老友記看見自己清爽新髮型，滿面笑容地說一句「麻煩晒」，便是他和一眾義工隊成員最珍視的回報。