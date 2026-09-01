港姐施宇琪疑聘深圳化妝師　TVB：義務協助　入境處：無薪亦違法

「2026年香港小姐競選」在8月30日舉行決賽，《香港01》發現去年港姐亞軍施宇琪到場頒獎，疑聘用深圳化妝師。涉事的深圳公司「依萌造型」在小紅書發帖文稱，在競選現場為施宇琪化妝，是「沉浸式在後台打工」，並貼出為施宇琪化妝及TVB藝人盛裝出席的影片。

記者佯裝客戶聯絡「依萌造型」，查詢在港化妝要否辦理工作簽證，他們回覆是「最好有」，若不辦理有風險，需要客戶協助帶行李箱過關。TVB回應指，涉事化妝師為施宇琪多年好友，當日義務協助化妝，不涉金錢交易。

入境處回覆稱，所有旅客未獲批准，無論受薪或非受薪，均不得在港從事任何僱傭工作，最高刑罰為罰款五萬元及入獄兩年。



去年港姐亞軍施宇琪到場頒獎，疑聘用深圳化妝師。TVB回應指，涉事化妝師為施宇琪多年好友，當日義務協助化妝，不涉金錢交易。

深圳化妝公司「沉浸式在後台打工」

「2026年香港小姐競選」在8月30日舉行決賽，去年港姐亞軍施宇琪（Angela）到場頒獎予新一屆勝出的港姐。為她化妝的深圳公司「依萌造型」在小紅書發帖文自爆，當日在競選現場為施宇琪化妝，並寫明「沉浸式在後台打工」，張貼多張TVB藝人在場的影片。

施宇琪亦在留言，稱「感謝依萌老師給我的港姐經歷畫上完美的句號」。

有網民在帖文留言以為是無綫集團統一聘請化妝師，「依萌造型」回覆稱是「單獨請的」，並稱施宇琪的婚禮都是由她化妝。有網民更留言質疑他們是否有香港工作簽證。

記者佯裝客戶聯絡「依萌造型」，查詢在港化妝要否辦理工作簽證，他們回覆是最好有，若不辦理有風險，需要客戶協助帶行李箱過關。

稱不拿簽證有風險 着記者協助帶行李過關

「依萌造型」在小紅書自稱為深圳婚禮專業跟妝公司，可接全國生意，有2.3萬名帳戶追蹤。記者以微信與「依萌造型」聯絡，查詢其團隊在香港舉辦婚禮跟妝費用，及要否申請工作簽證。

該公司提供服務價格表，價錢由2,500元至26,880元人民幣不等，並稱「最好有簽證」。當記者再詢問是否可以不辦工作簽證，他們稱有風險，需要記者協助帶行李箱過關。

去年港姐亞軍施宇琪（右）頒發獎項予新一屆港姐。（葉志明攝）

無綫：化妝師為好友 屬義務化妝

無綫集團回覆稱，當晚於社交平台提及的化妝師實為施宇琪的多年好友，化妝師當日僅以朋友身份陪同出席活動，並基於情誼義務協助化妝，當中不涉及任何金錢交易或商業聘請。

去年港姐亞軍施宇琪（右）頒發獎項予新一屆港姐。（葉志明攝）

入境處：旅客未受薪工作都屬違法

入境處回覆稱，所有旅客未獲入境處處長批准，均不得在港從事任何僱傭工作，無論受薪或非受薪，開設或參與任何業務，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及入獄兩年。

入境處稱對所有違反入境條例的舉報，均會嚴正及從速處理，按情況採取適當的行動。在2025年至2026年7月底，入境處對涉嫌來港提供化妝、裝修、攝影、導遊及跨境代購等服務的非法勞工採取「放蛇」行動，共拘捕64名非法勞工和4名僱主或協助及教唆人士。

施宇琪為學霸 小紅書23萬人追蹤

現年27歲的施宇琪為中英混血兒，在小紅書有約23萬名追蹤者，為IB狀元，在劍橋大學經濟系以一級榮譽的成績畢業。施宇琪曾拍片稱正籌備出路並見工，被認為無意與TVB續約，她在今年12月將與男友在海南島舉行婚禮。