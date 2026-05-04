公屋聯會調查：近半青年不渴望置業　首期成核心問題

公屋聯會與新青年論壇周日（5月3日）公布最新民調結果，顯示在18至40歲青年中，置業渴望程度平均分為5.06分（以10分為滿分）。雖然平均分適中，但若細分受訪者取態，傾向「不渴望置業」的比率達48%。



2026年5月3日，公屋聯會與新青年論壇公布新的民調結果，顯示18至40歲青年的「置業渴望指數」平均為5.06分。（主辦方提供圖片）

46.4%青年指樓價太高 25.7%料「根本儲唔到首期」

針對不渴望置業的原因，高達46.4%受訪青年直言「樓價太高負擔唔到」，其次為「唔想承擔長期供樓壓力」（21.3%）及「同家人同住無迫切需要」（19.9%）。至於渴望置業的主因則是以「有樓先可以安居樂業」為主（36.7%）。

受訪的321名18至40歲青年中，以31至35歲群組的置業渴望度5.53分最高，而26至30歲群組的4.74分最低。研究同時訪問了40歲以上市民，他們預計青年的置業渴望程度為5.80分，反映不同世代對青年置業取態存在顯著差距。

在置業困難方面，首期開支是受訪青年面對的核心問題。25.7%受訪者預計自己「根本儲唔到首期」，26.5%預計需時10年以上才能儲足首期，合計比例逾五成。

逾半青年支持提取MPF首次置業

為協助市民上車，社會有建議容許提早提取強積金累算權益，以用於首次置業。調查顯示，整體有54.1%受訪市民傾向支持（非常支持佔30.5%，幾支持佔23.6%）。青年組別的支持度明顯較高，18至30歲及31至40歲的支持率，分別高達58.8%及64.3%。

至少不支持提取MPF買樓的市民佔27.1%，當中56.4%認為「強積金應該用嚟退休」。此憂慮在18至30歲青年中比例達65.0%最高，而31至40歲則佔50.0%。至於其他反對原因，包括13.4% 「擔心刺激樓價上升」、14.1%認為「強積金太少無幫助」。

2026年4月30日，樂富房委會客務中心設有今期五個新推售居屋的單位模型，有不少人參觀。（湯致遠攝）

下調白表首期比例至5%獲支持

針對居屋政策，對於是否支持白表首期付款比例由現時的10%下調至5%，與綠表申請人看齊。結果顯示，整體有60.9%市民傾向支持。在青年群體中，31至40歲的支持度最高，達63.1%；18至30歲的支持度則為57.2%。傾向不支持的比例維持在約18%至19%左右。

各項財政支援措施中，「為首置青年提供首期免息貸款計劃」獲得較高支持度，整體支持率達67.4%。31至40歲青年更高達81.1%支持、18至30歲的支持度亦有70.6%。

對於作為未來土地供應重心的北部都會區，調查問及應否增加當地公營房屋人均居住面積，並提高最低面積至300呎以上。結果顯示，整體高達67.2%受訪市民表示支持。在不同年齡組別中，18至30歲青年支持度為64.5%。

調查亦探討了其他行政措施的效用。整體有35.4%受訪者認為「增加多啲居屋配額俾青年購買 」最有幫助，「推出多啲『港人首置盤』」亦獲26.4%市民支持。

該研究建議，政府應研究推出「首置免息貸款」的先導計劃，協助首置人士購買私人住宅單位。（資料圖片）

研究倡推「首置免息貸款」先導計劃

該研究根據調查結果，認為港府應積極回應青年對提取強積金累算權益作首次置業用途的訴求；建議降低白表人士付樓價的首期定金，與綠表人士相同，減輕年青人的首置成本；並建議研究推出「首置免息貸款」的先導計劃，提供適量名額（例如500名）協助首置人士購買私人住宅單位等。