柴灣環翠邨閘與門鎖位相反之謎未解　公屋聯會：房屋署須優化設計

部分公共屋邨存二三十年的刁難居民設計——鐵閘與大門鎖位位置相反，由一名近日被派到柴灣環翠邨的準住戶，在網上提出疑問，引起社會關注，指開門時需將鐵閘推到最盡，再伸手在閘與門之間的有限空間開鎖，前後需數分鐘。



公屋聯會總幹事招國偉表示，多年來一直沒收到相關投訴，他認為房署有必要優化鐵閘及木門的設計，估計問題與環翠邨舊式公屋設計有關，與房署大量訂製的新款閘門不適配。為何閘與門鎖位不同邊，至今未明，《香港01》正向房屋署查詢。



柴灣環翠邨有新入伙住戶在網上發文，指單位大門與鐵閘安裝方向相反，開鎖有困難。（資料圖片／黃偉民攝）

柴灣環翠邨有單位大門與鐵閘安裝方向相反，需將鐵閘推到最盡，再伸手在閘與門之間的有限空間開鎖。（資料圖片／呂婉盈攝）

環翠邨每層首房及尾房單位閘門安裝方向相反

有柴灣環翠邨的準住戶近日在網上發文，指單位大門與鐵閘安裝方向相反，造成開鎖困難，為日常生活帶來影響。《香港01》記者昨日（10日）實地視察訪問多名住戶，發現鎖位相反出現在每層首房及尾房單位。

其中一位新入伙住戶李太，便對鐵閘及木門鎖位左右倒轉的設計感到非常不滿，稱歸家時需要將鐵閘推盡，再伸手開鎖並用力推開木門，過程辛苦且花費數分鐘。另有用戶稱，舊鐵閘的設計較「鬆身」，即使安裝方向相反，仍能伸手透過鐵閘空隙插鎖開木門，惟新鐵閘則不然，因此已自行拆卸鐵閘內側的門柄，以騰出足夠空間伸手打開木門門鎖。

柴灣環翠邨有單位大門與鐵閘安裝方向相反，有住戶投訴開鎖有困難。（資料圖片／呂婉盈攝）

公屋聯會總幹事招國偉認為，房署有必要優化鐵閘及木門的設計。（資料圖片／夏家朗攝）

公屋聯會總幹事︰確實會影響長者進出單位

公屋聯會總幹事招國偉表示，多年來一直沒收到相關投訴，但最近看到報道後，發現該設計確實會影響長者進出單位，認為房署有必要優化鐵閘及木門的設計，甚至重新設計涉事單位的門框。

招國偉又指，新建的公屋單位採用統一的鐵閘及木門款式，住戶理應不會出現上述開門困難的問題。他估計，問題可能與環翠邨舊式公屋設計有關，例如每層首房及尾房的格局與其他單位不同，與房署大量訂製新款閘門不適配，惟確實原因有待房署解釋。