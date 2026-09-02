三大球｜9至12月辦籃球、排球及足球運動日有孫玥　倡全民動起來

為配合國家推動全民健身的方向，康文署將於9月至12月期間，在轄下指定體育館舉行以「三大球」（籃球、排球及足球）為主題的運動日，費用全免，市民可即場參與。活動包括專業技術示範、全民挑戰賽、精英表演賽等，排球運動員孫玥、乒乓球運動員李皓晴、游泳運動員施幸余等體壇名將更會親身到場分享經驗。



前國家女排孫玥將出席相關活動。（資料圖片）

配合國家推動全民健身和「三大球」發展方向

運動日將以籃球、排球及足球為核心項目，配合國家推動全民健身和「三大球」發展的方向，推動市民參與團體運動、鍛鍊體魄，讓體育普及化，鼓勵「全民動起來」，養成恆常運動的習慣。舉辦地點包括香港公園體育館、青衣西南體育館、荔枝角公園體育館、土瓜灣體育館、兆麟體育館及馬鞍山體育館。

運動日將以籃球、排球及足球為核心項目，配合國家推動全民健身和「三大球」發展的方向。（資料圖片/高仲明攝）

活動包括專業技術示範、全民挑戰賽、精英表演賽

活動包括專業技術示範、全民挑戰賽、精英表演賽等，孫玥、李皓晴、施幸余、溫迦南、劉健勤、曾湛元、梁兆華等體壇名將更會親身與市民分享經驗。其他精彩活動有活力健身操、健身活動、文創工作坊、互動遊戲等，不同年齡的市民均可參與。

運動日時間及地點資訊。（康文署資料）

國家體育總局今年7月發布以「體育強國」為名的十五五規劃，是體育領域首次納入國家級專項規劃。規劃提出多項發展目標，包括全民健身、競技及青少年體育等方面，涉及建設場地設施、提升訓練基地等措施。