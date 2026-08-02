全民運動日變司局長體檢日　一項「貼地」運動考驗踎低起身表現

政府今日（2日）舉行「全民運動日2026」，又是一眾司局長一年一度的「體檢」時間。13名主要官員參與各區體育館舉行的康體活動，並身體力行試玩各種運動，向巿民傳遞勤做運動強健身心的信息。



今年較多官員玩地板冰壺，考驗踎低膝頭能力，商務及經濟發展局局長丘應樺和醫務衞生局局長盧寵茂教授就做到好正確姿勢；女將發展局局長甯漢豪玩完地板冰壺，再玩木棋，都是考驗踎底起身會否見頭暈的運動。



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政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、發展局局長甯漢豪、公務員事務局局長楊何蓓茵、創新科技及工業局局長孫東、勞工及福利局局長孫玉菡、政制及內地事務局局長謝小華、署理財經事務及庫務局局長陳浩濂、署理環境及生態局局長黃淑嫻、署理教育局局長施俊輝和署理民政及青年事務局局長梁宏正，親身參與各區體育館舉行的康體活動，與市民一同享受運動的樂趣，並迎接亞運會盛事。

今年多個場都設有地板冰壺，陳國基、丘應樺、盧寵茂、甯漢豪及鄧炳強都有落場試玩，丘應樺和盧寵茂腰力十足，踎低推壺姿勢夠正宗。甯漢豪同時參與木棋同樂活動，都是考驗踎低起身能力，她又玩競技疊杯，展示手眼協調和穩定性。

另一考驗腰力運動就是碌保齡球，孫玉菡和施俊輝觀塘彩榮路體育館參與全民運動日活動，落場碌保齡球。孫玉菡姿勢純熟，看來應是熟手玩家。

鄧炳強則到青衣體育館參與全民運動日活動，與市民一齊玩足毽、匹克球、地板冰壺同射擊。警隊出身的他，不用問阿貴，都知哪一項最耍家。

保安局局長鄧炳強今日（8月2日）到青衣體育館參與「全民運動日2026」活動，與市民一齊玩足毽、匹克球、地板冰壺同射擊。（鄧炳強Facebook圖片）

李家超出席由康樂及文化事務署舉辦「全民運動日2026」在主場館九龍公園體育館的活動。（康文署）

李家超出席由康樂及文化事務署舉辦「全民運動日2026」在主場館九龍公園體育館的活動。（康文署）

行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌等人，下午出席在主場館九龍公園體育館的活動。李家超等人在活動中觀賞武術表演、全民健體操及滑板示範，參與足球、馬術及賽艇的電子虛擬遊戲、手球、軟式曲棍球同樂，並參觀香港體育協會暨奧林匹克委員會設置的體育節攤位。

其餘參與嘉賓包括社區體育事務委員會主席容樹恒、大型體育活動事務委員會主席吳守基、康樂及文化事務署（康文署）署長陳詠雯、康文署副署長（康樂事務）徐曉露、油尖旺民政事務專員李家維，以及武術運動員莫宛螢和游泳運動員麥世霆。

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適逢第20屆亞洲運動會將於今年9月在日本愛知縣及名古屋市舉行，「全民運動日2026」以「亞運爭鋒 全民運動」為主題，為即將參與亞運會的香港運動員打氣。