國慶煙花｜3.1萬枚煙花分八幕維港上演　其中一幕以Ian歌曲作配樂

為慶祝中華人民共和國成立77周年，政府將於國慶日（10月1日）晚上8時在維港舉行國慶煙花匯演，歷時23分鐘。匯演共分為八幕，合共發放31,888枚煙花，活動整體預算約為1,800萬港元。其中一幕以「你是我的光」為主題，以歌手陳卓賢的歌曲《那抹柔光名為你》作配樂，煙花圖案以「笑臉」夜浮空中，比喻一盞永遠照亮的燈。



政府將於國慶日（10月1日）晚上8時在維港舉行國慶煙花匯演，由永明金融贊助，歷時23分鐘。（方承恩攝）

第二幕「驕陽送暖」，首次在維港夜空呈現金色與紅色層層綻放的光環，如同太陽花一般。（永明金融圖片）

十一國慶煙花匯演共分為八幕，合共發放31,888枚煙花，活動整體預算約為1,800萬港元。（方承恩攝）

今次煙花匯演主題為「永明煙花 綻放中華」，展現國家的繁榮昌盛與蓬勒活力，並寄寓對香港持續發展、再創高峰的美好祝願。匯演共分為八幕，歷時23分鐘。由三艘躉船及六艘小浮船在9個發放點，發放合共31,888枚煙花。活動整體預算約為1,800萬港元。

「有夢飛航」以「七彩變幻球」和「游星」構築浩瀚宇宙景象。（永明金融圖片）

三大煙花亮點包括「驕陽送暖」，首次在維港夜空呈現金色與紅色層層綻放的光環，如同太陽花一般。港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠解釋，「太陽花」呈現鐘擺效果，正中心的光珠可360度旋轉。

「擁抱愛」呈現「紅色心心」與「黃色星星」形狀煙花。（永明金融圖片）

「有夢飛航」以「七彩變幻球」和「游星」構築浩瀚宇宙景象；「擁抱愛」呈現「紅色心心」與「黃色星星」形狀煙花，配上鄭欣宜演唱《愛·回家》主題曲《擁抱愛》作配樂。另外，第七幕「你是我的愛」以歌手陳卓賢的歌曲《那抹柔光名為你》作配樂，煙花圖案以「笑臉」夜浮空中，比喻一盞永遠照亮的燈。

第七幕「你是我的愛」以歌手陳卓賢的歌曲《那抹柔光名為你》作配樂，煙花圖案為夜浮空中的「笑臉」。（永明金融圖片）

十一國慶煙花匯演共分為八幕，合共發放31,888枚煙花，活動整體預算約為1,800萬港元。（方承恩攝）

港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠。（方承恩攝）

毛偉誠表示，不選擇以無人機配上煙花是因本身不在計劃之內。去年的國慶煙花呈現熊貓等大熱元素，被問今年的煙花為何無太空人等熱門元素，他說，製作團隊希望每年主題都是創新的，非「翻炒」舊元素。