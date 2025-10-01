國慶煙花｜觀塘男子睇煙花　遭天降玻璃碎擊傷頭幸清醒

為慶祝中華人民共和國成立76周年，2025國慶煙花匯演今晚（10月1日）晚上8時在維多利亞港上空上演，吸引約34.4萬市民和遊客到場觀看。晚上約8時23分，一名男子在觀塘海濱道133號萬兆豐中心平台欣賞煙花匯演時，疑遭樓上跌下的玻璃碎擊中頭部受傷，幸仍清醒，被送往聯合醫院治理。



現場消息指，事主當時在萬兆豐中心5樓平台觀看煙花，其間大廈高層一幅外牆突然碎裂，大量碎玻璃灑落，擊中事主頭部，旁人見狀報警求助。警方正調查意外起因。

一名男子在觀塘萬兆豐中心平台觀賞國慶煙花匯演期間，樓上疑有外牆玻璃破裂，事主遭玻璃碎擊中頭部受傷。據悉玻璃疑有夾層，其外牆碎裂，內層仍留在原位，但亦有裂痕。（左朗星攝）

一名男子在觀塘萬兆豐中心平台觀賞國慶煙花匯演期間，樓上疑有外牆玻璃破裂，事主遭玻璃碎擊中頭部受傷，警員到場調查，大廈對開地面亦遺下大量玻璃碎。（梁偉權攝）

2025國慶煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，獲香港中華總商會（中總）斥資1,800萬元贊助，分為8幕，歷時23分鐘，共發放31,880枚煙花。滙演由3艘躉船及6艘小浮船組成，共重約4,000公斤，可做出900米寛及250米高的煙花陣。

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁可以清晰看到每一幕燦爛花火，閃耀夜空。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客手在拍攝，口在不停尖叫，為一幕幕燦爛花火配音。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁，市民及遊客都忙着拍攝一幕幕燦爛煙花匯演。（鄭子峰攝）

