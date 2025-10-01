國慶煙花｜灣仔海景餐廳每位$2500近滿座　辦上海之夜吸看煙花客

人國慶煙花匯演今晚（1日）8時在維港上空上演。位於灣仔渡輪碼頭的餐廳「Pier 1929」的露台位置可近距離「零隔膜」看到煙花，雖然成人食客每位要收2,500元，仍吸引了數十人光顧。食客包括藝人喬寶寶。他選擇在這裏看煙花是因為可以近距離觀看，尤其其他地方可能要隔着玻璃。他指煙花「好靚」：「多啲呢啲活動，香港人可以更加多姿多彩。」



餐廳今晚舉辦以上海為主題的活動，有樂隊現場演奏及小遊戲。有女賓客特意穿上旗袍，配合餐廳的上海主題。雖然晚市套餐每位要2,500元，但其中一位穿旗袍的賓客認為價錢合理：「始終係假期嘅價錢。」



餐廳「Pier 1929」的露台位置可近距離看到煙花，人們紛紛舉機拍攝。（洪戩昊攝）

餐廳平時晚餐套餐價錢約400元，今晚加至2,500元一位，小童亦要600元。不過，餐廳仍接近滿座，有十多枱客人。他們在放煙花時紛紛走到露台，近距離欣賞。在煙花完結時，更一起鼓掌，氣氛良好。

《香港01》今晚直播國慶煙花，港島取景地就在「Pier 1929」。（直播畫面截圖）

餐廳「Pier 1929」今晚晚餐2,500元一位，仍接近滿座，有十多枱客人。（洪戩昊攝）

藝人吳君如胞弟吳君祥數月前已預訂座位。（林幸泉攝

藝人吳君如胞弟：看中這裏無敵海景可近距離看到煙花

其中一名食客是藝人吳君如胞弟吳君祥。他數月前已預訂座位，表示看中了這裏的無敵海景，可以近距離看到煙花。雖然晚餐套餐價錢比平時貴了不少，但他仍表示「好抵」，因為有很多名貴食材，例如魚子醬、龍蝦、鮑魚和佛跳牆等。他亦表示煙花「好睇」，認為最尾一幕尤其震撼。

另一食客是藝人喬寶寶。他選擇在這裏看煙花是因為可以近距離觀看，尤其在其他場地可能要隔着玻璃。他表示煙花「好靚」：「多啲呢啲活動，香港人可以更加多姿多彩。」

藝人喬寶寶表示煙花「好靚」。（林幸泉攝）

上海主題活動中，有樂隊現場演奏及小遊戲，現場多個屏幕亦投映出上海街頭的畫面。有客人特意穿上旗袍，配合餐廳的上海主題。

有樂隊現場演奏。（洪戩昊攝）

黎小姐認為價錢合理：「始終係假期嘅價錢。」（洪戩昊攝）

黎小姐是其中一位穿旗袍到場的食客，她讚賞餐廳氣氛很好，有很多客人也穿了相應主題的衣服，以配合氣氛。她亦表示，既有煙花看，餐廳又有活動，認為眾人也很享受假期氣氛。至於餐廳晚市套餐由平日的每位約400元加至2,500元，她認為價錢合理，「始終係假期嘅價錢。」

另一位穿旗袍的客人梁小姐大讚煙花精彩，「非常之精彩。我哋聽到嘭嘭聲，現場真係不一樣。」她今日被朋友邀請而到場，為了支持餐廳活動而穿上旗袍。她大讚現場氣氛：「裏面嘅燈光，同埋啲歌都完全配合晒個上海主題。」

梁小姐大讚現場氣氛：「裏面嘅燈光，同埋啲歌都完全配合晒個上海主題。」（洪戩昊攝）

上海主題活動區接煙花完結後舉行。活動前放煙花時，食客紛紛走到露台近距離欣賞。在煙花完結時，他們更一起鼓掌，氣氛良好。