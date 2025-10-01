國慶煙花｜李家超與夫人共賞煙花︰很高興與市民見證國家輝煌成就

【10月1日／國慶／國慶日／十一黃金周／國慶煙花／煙花匯演】為慶祝中華人民共和國成立76周年，2025國慶煙花匯演今晚（10月1日）晚上8時正，在維多利亞港上空上演。行政長官李家超晚上與夫人一同觀賞國慶煙花，並在社交平台發文指︰「我很高興與全港市民齊賞煙花，一同見證國家輝煌成就。」



他致辭時表示，香港將加快推進邁向「由治及興」，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。他感謝今年創會125周年的香港中華總商會贊助國慶煙花，讓市民及旅客在維港點亮燦爛的天空，與全香港共度喜慶時刻。



行政長官李家超與夫人林麗嬋觀賞國慶煙花，一同見證國家輝煌成就。（李家超FB圖片）

行政長官李家超與夫人林麗嬋觀賞國慶煙花，一同見證國家輝煌成就。（李家超FB圖片）

行政長官李家超與夫人林麗嬋觀賞國慶煙花，一同見證國家輝煌成就。（李家超FB圖片）

國慶煙花匯演今晚舉行，行政長官李家超致辭時表示，國家發展成就舉世矚目，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟，每一位中華兒女都感到振奮、感到自豪及驕傲。

李家超︰香港將為國家民族復興偉業作出更大貢獻

李家超指，今年是國家「十四五」規劃的收官之年、「十五五」規劃的謀篇布局之年，港府會繼續主動對接國家發展戰略，充分發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，貢獻國家。他表示，香港將把握國家高速發展的龐大機遇，加上香港享有國際機遇的雙重疊加優勢，加快推進邁向「由治及興」，為中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

10月1日國慶節，行政長官李家超晚上出席國慶七十六周年煙花大匯演。（政府新聞處圖片）

政府今年繼續與社會各界攜手推國慶活動及優惠

李家超又指，政府今年繼續與社會各界攜手，安排一系列豐富多彩的慶祝活動及特別優惠，涵蓋匯演、文化藝術、休閒康樂、展覽表演、交通、飲食消費優惠等方面，讓市民和旅客在歡樂的氣氛中，一同慶祝國慶這個喜悅的大日子。

李家超介紹指，今晚煙花匯演的主題是「維港煙花 閃耀中華」，特別融入了東江水、大熊貓和全運會等元素，以天為幕，以光為筆，在維港夜空展現祖國一直以來對香港的關愛和支持。

10月1日國慶節，行政長官李家超在國慶76周年煙花大匯演致辭。（政府新聞處圖片）

李家超：東江水自上世紀60年代一直滋養香港不間斷

李家超表示，上世紀60年代，香港面臨大旱災，300萬市民陷入制水的困境，國家為確保香港水源供應，僅用11個月完成東深供水工程，自此東江水一直滋養香港，60年來從未間斷。

他指去年中央向香港贈送一對大熊貓安安及可可，同時另一對中央早前贈送的大熊貓盈盈及樂樂，誕下龍鳳胎加加及得得，即香港共有6隻大熊貓國寶，體現國家對香港的關愛，見證着香港與內地在科研保育領域緊密合作的成果。

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁可以清晰看到每一幕燦爛花火，閃耀夜空。（鄭子峰攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上在維港上空綻放。在尖沙咀海旁可以清晰看到每一幕燦爛花火，閃耀夜空。（鄭子峰攝）

粵港澳共同承辦第15屆全國運動會 彰顯國家對香港的信任

李家超又指，下個月香港將迎來首次由粵港澳三地共同承辦第15屆全國運動會，充分彰顯國家對香港舉辦大型體育盛事能力的信任、對香港體育發展的支持。

李家超相信現時維港兩岸以數十萬計的市民和旅客，與他一樣熱切期待精彩又別具意義的煙花匯演，並感謝今年創會125周年的香港中華總商會贊助國慶煙花，讓市民及旅客在維港點亮燦爛的天空，與全香港共度喜慶時刻。

+ 3

李家超︰我很高興與全港市民齊賞煙花

李家超晚上近10時在社交平台指，今晚煙花匯演8個分幕主題涵蓋東江水及航天夢等國家好故事，也有哪吒、大熊貓及全運會等城中熱話。「我很高興與全港市民齊賞煙花，一同見證國家輝煌成就。」