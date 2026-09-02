城大Ocamp玩除衫｜校方展開調查表明會嚴懲　涉事幹事會今晚解散

日前社交平台流傳一段屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」。負責舉辦迎新營的城大管理科學學科聯會幹事會「煊管」，今晚( 2日）7時在社交平台Instagram發布聲明，就事件再次致歉，並指未能在活動進行期間作出足夠及有效的監察、管理和即時制止，致使不恰當情況發生，「對此責無旁貸，亦深切反省有關失誤」。



校方今早表示，嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部分參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。



畫面隨後顯示紅Bra女生遭赤膊男生公主抱。（Threads 截圖）

O camp短片見赤膊男「公主抱」脫剩紅色胸圍女生

社交平台近日流傳一段屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，片段中長髮女生僅脫剩紅色胸圍，旁觀學生情緒高漲，不斷揮動螢光棒及吶喊助興，一名赤膊男生然後以「公主抱」把女生抱起，兩人身軀緊貼，現場爆出歡呼聲。

「煊管」在社交平台Instagram發布聲明，就日前迎新活動中出現的不恰當情況致歉。

幹事會「煊管」再次致歉：責無旁貸，亦深切反省有關失誤

管理科學學科聯會幹事會「煊管」在社交平台Instagram發布聲明，就日前迎新活動中出現的不恰當情況，「再次向受事件影響的人士、香港城市大學、香港城市大學學生會，以及所有關注事件的公眾，致以最深切及誠懇的歉意」。幹事會表示，未能在活動進行期間作出足夠及有效的監察、管理和即時制止，致使不恰當情況發生，「對此責無旁貸，亦深切反省有關失誤」。

城大學生會根據現行機制決定解散「煊管」

幹事會指，知悉城大學生會已就事件作出處理，並根據現行機制決定解散本屆幹事會「煊管」，稱尊重並接受學生會作出的所有決定、處分及後續安排，亦會全面配合學生會所要求的跟進工作。

幹事會又指，是次事件反映本會未有妥善履行主辦單位應有的把關責任，亦未能有效維持活動應有的安全、健康及互相尊重環境，對未能達到各方期望，感到萬分遺憾。