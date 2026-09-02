城大Ocamp玩除衫｜涉事管理科學學科聯會致歉　曾勸喻惟未能制止

有大學迎新營（Ocamp）疑涉玩不雅遊戲，社交平台流傳一段被懷疑是香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」。城大稱已立紀律調查委員會，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。



負責舉辦迎新營、涉事城大管理科學學科聯會幹事會「煊管」在社交平台發聲明，確認事發於8月27日晚上「Disco Night」環節期間，部份參加者在現場氣氛高漲及一時投入的情況下出現不恰當行為。幹事會在活動期間，曾嘗試勸喻及提醒參加者避免作出不恰當行為，但未能及時及有效地制止情況，未能做好活動現場管理及監察工作，就事件致歉。



畫面隨後顯示紅Bra女生遭赤膊男生公主抱。（Threads 截圖）

幹事會：曾勸喻惟未能有效制止

負責舉辦迎新營、管理科學學科聯會幹事會「煊管」在社交平台發聲明，確認於8月27日至29日舉行迎新營，涉事片段於8月27日晚上「Disco Night」環節期間發生。該環節進行時，部份參加者在現場氣氛高漲及一時投入的情況下出現不恰當行為。

幹事會在活動期間，曾嘗試勸喻及提醒參加者避免作出不恰當行為，但未能及時及有效地制止情況，未能做好活動現場管理及監察工作，對此責無旁貸。

向受影響人士致歉

幹事會指，事件反映會方在活動執行、風險評估、現場監察及即時應變方面均有不足，亦令公眾對迎新活動產生疑慮，並為校方及學生會帶來困擾。會方對此深感遺憾，並向所有受事件影響人士、城大、城大學生會，以及關心事件的公眾致歉。

稱會提交書面報告 願意承擔責任

事件發生後，幹事會已即時配合學生會的跟進工作，提交資料及書面報告，並會全面配合校方及學生會就事件進行的調查及處理。幹事會承認是次事件處理不當，願意承擔應有責任，並接受校方及學生會按既有機制作出的處分及安排。

幹事會指，將認真檢討是次事件，完善活動規劃、現場監管及危機應對安排，並加強對參加者的活動指引，避免同類事件再次發生。

穿內衣女生遭赤膊男公主抱

近日社交平台流傳一則短片，畫面中寫有「D1 Disco night」，原帖主配有「Disco nightt，真係嗌到傻，我把聲冇咗」的發文。據指該短片最早上載於Instagram，短片及後雖被刪除，但仍在Threads上流傳。

短片全長僅約6秒，先是一批相信是大學新生的男女，身穿統一的黃色上衣，於旺角的商場內公開玩遊戲。未幾就切換到一個室內環境，現場未有亮燈，大批學生手持螢光棒，圍著背對鏡頭的一對男女。

畫面顯示，長髮女生僅脫剩紅色胸罩，旁觀學生情緒高漲，不斷揮動螢光棒及吶喊助興，一名赤膊男生然後以「公主抱」把女生抱起，兩人身軀緊貼，現場爆出歡呼聲。根據片中學生所穿的黃色上衣，上面寫有的「煌嘯天」字眼，據指他們或屬城大學生會管理科學學科聯會幹事會。

城大周二晚指按機制展開紀律程序 周三稱據嚴重性紀律處分

對於此段短片，城大周二（1日）晚回應稱高度重視事件，並展開調查，會向涉事人士了解情況，提醒相關法律要求、校規及學生行為守則，並視乎調查結果，按既定機制展開紀律程序。

城大今早再指，對任何形式不當行為採取零容忍態度，校方嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，出現嚴重安排失當及個別人士的不當行為，同時亦極度關注參與學生所受的不必要的滋擾。校方已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部份參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。