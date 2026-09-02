城大Ocamp玩除衫｜校方指成立調查委員會　按事件嚴重性紀律處分

大學迎新營（Ocamp）意淫遊戲疑故態復萌，社交平台流傳一段被懷疑是香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」。



城大今日（2日）再度回應事件時態度更趨強硬，指校方嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，出現嚴重安排失當及個別人士不當行為，同時亦極度關注參與學生所受的不必要的滋擾。校方已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部份參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。



畫面隨後顯示紅Bra女生遭赤膊男生公主抱。（Threads 截圖）

據社交平台Threads流傳的短片，畫面中寫有「D1 Disco night」，原帖主配有「Disco nightt，真係嗌到傻，我把聲冇咗」的發文。據指該短片最早上載於Instagram，短片及後雖被刪除，但仍在Threads上流傳。

短片全長僅約6秒，先是一批相信是大學新生的男女，身穿統一的黃色上衣，於旺角的商場內公開玩遊戲。未幾就切換到一個室內環境，現場未有亮燈，大批學生手持螢光棒，圍著背對鏡頭的一對男女。

畫面顯示，長髮女生僅脫剩紅色胸罩，旁觀學生情緒高漲，不斷揮動螢光棒及吶喊助興，一名赤膊男生然後以「公主抱」把女生抱起，兩人身軀緊貼，現場爆出歡呼聲。根據片中學生所穿的黃色上衣，上面寫有的「煌嘯天」字眼，據指他們或屬城大學生會管理科學學科聯會幹事會。

城大周二晚指按機制展開紀律程序 周三稱據嚴重性紀律處分

對於此段短片，城大周二（1日）晚回應稱高度重視事件，並展開調查，會向涉事人士了解情況，提醒相關法律要求、校規及學生行為守則，並視乎調查結果，按既定機制展開紀律程序。

城大今早再指，對任何形式不當行為採取零容忍態度，校方嚴正關注有關學生會屬會舉辦的迎新營，出現嚴重安排失當及個別人士的不當行為，同時亦極度關注參與學生所受的不必要的滋擾。校方已立即成立紀律調查委員會，正約見相關活動舉辦者，同時向部份參加者搜集資料，將根據事件的嚴重性作出紀律處分。

城大指，有要求所有學生在迎新及校園活動中遵守城大學生行為守則及保持良好紀律，尊重同學。舉辦迎新營的學生組織亦必須遵守由學生發展處提供的相關指引，並完成包括由平等機會委員會主辦的「防止校園性騷亂訓練課程」等指定培訓。