Ocamp玩到除衫｜紅Bra女生遭赤膊男公主抱　城大稱關注展開調查

大學迎新營（O camp）近年是非不斷，屢被批評遊戲意淫、口號不雅。隨著新學年展開，社交平台流傳一段被懷疑屬香港城市大學迎新營的短片，轉發者以「終於見識到玩到除衫嘅O camp」為題，畫面顯示一名女生上身僅有紅色胸罩，由一名赤膊男生「公主抱」。城大方面表示關注事件，已就事件展開調查。



畫面隨後顯示紅Bra女生遭赤膊男生公主抱。（Threads 截圖）

於社交平台Threads流傳的短片，畫面中寫有「D1 Disco night」，原帖主配有「Disco nightt，真係嗌到傻，我把聲冇咗」的發文。據指該短片最早上載於Instagram，短片及後雖被刪除，但仍在Threads上流傳。

短片全長僅約6秒，先是一批相信是大學新生的男女，身穿統一的黃色上衣，於旺角的商場內公開玩遊戲。未幾就切換到一個室內環境，現場未有亮燈，大批學生手持螢光棒，圍著背對鏡頭的一對男女。

畫面顯示，長髮女生僅脫剩紅色胸罩，旁觀學生情緒高漲，不斷揮動螢光棒及吶喊助興，一名赤膊男生然後以「公主抱」把女生抱起，兩人身軀緊貼，現場爆出歡呼聲。根據片中學生所穿的黃色上衣，上面寫有的「煌嘯天」字眼，據指他們或屬城大學生會管理科學學科聯會幹事會。

該段短片引起不少網民討論，有人認為類似情況現已平常，「Disco night除衫好出奇咩⋯⋯」、「有幾奇，某U天文disco night周圍嘴嚟嘴去添啦」。但也有人稱，「男仔除衫九成都有，女仔除就真係奇怪」。另有網民透露，「果然還是城市大學才有這麼高的質素」。

城大：視乎調查結果展開紀律程序

對於此段短片，城大方面回應稱，校方致力營造和諧的學習環境，學生須以尊重的態度對待所有同學，並保持良好的紀律，舉辦迎新營的學生組織亦必須完成指定培訓活動。城大學生發展處已提供有關舉辦迎新活動的指引予其轄下的學生組織，若學生在迎新活動遇到問題，隨時可向大學求助。

校方高度重視事件，並正就事件展開調查，會向涉事人士了解情況，提醒相關法律要求、校規及學生行為守則。校方會視乎調查結果，按既定機制展開紀律程序。