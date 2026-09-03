宏福苑｜廣福邨琴行生意跌8成　欠租5萬遭領展封舖　店主感心淡

大埔宏福苑去年11月發生五級火，全屋苑災後成廢墟。附近的廣福邨商戶失去重要客群，生意受嚴重影響，其中邨內的「多多咪琴行」在大火過後生意僅剩原來五分之一，即減少80％，無力償還5萬元欠租，周三（9月2日）遭執達吏上門封舖。



琴行負責人潘小姐指，店舖門鎖在事前未獲通知下被爆開，事後聯絡業主領展，但無人回覆。她對領展的做法感到心淡，「都唔好求有咩人情味啦，而家香港咁樣。」事件過後已聯絡學生，告知他們在未來一星期不要前來上堂，她說打算於兩個星期後再為未來打算。



廣福邨內的「多多咪琴行」9月2日遭執達吏用電鑽爆開門鎖。（受訪者提供圖片）

琴行負責人：聯絡領展租務部門 「一個人都冇覆」

「多多咪琴行」負責人潘小姐表示，鄰近的商戶發現店舖被強行破壞後拍下照片，通知她有關情況，在翻查閉路電視片段後，發現執達吏於中午約12時30分爆開門鎖，進入琴行進行清點，事前從無接獲業主領展的通知。

她解釋指，自今年5月起，每月均會收到兩份來自業主的追租信，信中無提及任何限期及後果。她嘗試聯絡領展總部，也試過聯絡租務部門，惟 「一個人都冇覆」，讓她感到十分心淡。她說，執達吏上門點算後，為門店的物品估值，所有物品僅值4,000元。

廣福邨內的「多多咪琴行」今（9月2日）遭執達吏上門封舖。（受訪者提供圖片）

災後拒簽領展減租三成同意書 5月起被追租共5萬

宏福苑大火發生後，領展曾提出為期一年的減租方案，潘小姐的店舖可獲減租三成，但她卻沒有簽署同意書，「我簽同唔簽都係交唔到嗰個數...... 頭嗰幾個月冇諗過可以交到租 。」

她本期望可再與業主商討，但一直無進展。她說，領展以原合約租金每月15,000元來計算欠租，連同手續費她一共欠下五萬元。對現時每個月只有約一萬元收入的她而言，已是無力償還。

大埔宏福苑去年11月發生五級火。（資料圖片）

火災發生後第二日開業 花20萬裝修 感慨人算不如天算啦

潘小姐表示，以往同一個舖位替琴行打工，據她了解當時店舖每月可賺5萬元。在舊東主退租後，她租用該舖位營業，開業日期正是火災發生的第二日，11月27日。店舖開業前，她還花上20萬來裝修，她感嘆道：「人算不如天算啦，冇諗過成條邨會冇咗㗎嘛！」

潘小姐說，事件過後已聯絡學生，告知他們在未來一星期不要前來上堂，打算於兩個星期後再為未來打算。「都唔好求有咩人情味啦，而家香港咁樣。」