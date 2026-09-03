宏福苑業主大會｜居民質疑為何保險續期　引述合安稱會再安排上樓

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」相隔約一個半月，周三（9月2日）再召開法團特別業主大會。截至8月31日出售業權的最後限期，有99.1%居民提交意向書，同意賣業權，意味街坊可能是最後機會出席業主大會，會上有份被抽中問問題的居民只有五人。

有居民在場外質疑，合安要求業主「夾錢」為保險續期，又簽訂宏志閣升降機保養合約，但至今仍未安排居民第三次上樓。有居民表示，合安承諾會讓居民再上樓，但具體時間有待政府安排。



多名宏福苑居民出席業主大會，包括宏泰閣居民葉先生（粉紅色衫）、宏泰閣居民歐太（右二）。（夏家朗攝）

政府現為大業主 有未售出業權戶主質疑保險續期原因

原由宏福苑法團購買的公眾責任保險年底屆滿。合安獲委任為法團管理人，法例規定一定要再買保險。如保險合約完結之後，當業權轉移，就要由時任業主處理。由於已有99.1%業主確認出售業權予政府，政府現是大業主，只餘不多於17戶未有售出業權。

至今仍未簽出售業權意向書、宏泰閣居民的歐太在表示，會上合安提及保險會續期，業主要繼續「夾錢」買責任保，她對此感到驚訝，「我哋大家都唔明，大家都返唔到去，個保險係買來做咩？」她說，合安承諾會讓居民再上樓，但具體時間有待政府安排。

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」相隔約一個半月，周三（2日）再召開法團特別業主大會。（夏家朗攝）

歐太又關注，合安已簽訂宏志閣3部升降機保養合約，惟居民未獲安排上樓，故質疑升降機供誰使用，合安亦未有就此回應。她是尚未簽售業權意向書的其中一戶，她稱居民一直要求當局公開驗樓報告及獨立調查報告，惟資料尚未公開，政府卻要求居民出售業權。

宏福苑首屆法團秘書翟源慶出席業主大會後提早離場。（夏家朗攝）

首屆法團秘書要求合安交代保險「受保人」是誰

宏福苑首屆法團秘書翟源慶，出席業主大會後提早離場。他說他在答問環節抽不中問問題，沒機會問。他的問題是合安在法團保險約滿後，屆時要再買保險的話，「受保人」是誰，「而家百分之90幾以上嘅業權已經去咗政府度，咁個受保人係邊個呢？」他稱任職物業管理多年，知悉保險為必須，只想知誰是受保人。

曾在聽證會上作供、宏泰閣居民冼婆婆與女兒出席業主大會，她表示宏福苑連接廣福道的行人天橋、以及屋苑內的巴士站等設施，以往均由宏福苑負責保養和清潔。她關注日後會如何處理設施，以及業主需否負責，她希望在業主大會提問，但未獲選中。

宏泰閣居民冼婆婆與女兒出席業主大會。（夏家朗攝）

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」相隔約一個半月，周三（2日）再召開法團特別業主大會。（夏家朗攝）