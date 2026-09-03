保良局環保袋設計賽美化家暴武器捱轟　官宣取消活動：會汲取經驗

保良局家庭危機支援服務原定舉辦的「從『武』愛到有愛」環保袋設計比賽，鼓勵中小學生將菜刀、皮帶、殺蟲水等「家暴武器」轉化為吉祥物圖案，在網絡引起爭議，大批網民批評活動概念美化家暴、卡通化家暴武器及忽視受害者創傷。



保良局今日（3日）回覆查詢指，活動表達形式或引起誤會及疑慮，經檢討後，活動將會取消。保良局又感謝公眾提出意見一同堅定反對家庭暴力，關注家暴對小朋友的影響，將汲取今次經驗持續致力推行合適的公眾活動，希望與社會攜手宣揚家庭和諧的訊息。



保良局家庭危機支援服務原定舉辦「從『武』愛到有愛」環保袋設計比賽，保良局今日（3日）回覆查詢時承認，活動表達形式或引起誤會及疑慮，經檢討後決定取消活動。（網上圖片）

「從『武』愛到有愛」環保袋設計大賽由保良局家庭危機支援服務主辦

保良局關於環保袋設計比賽的帖文已刪去，據網上宣傳海報顯示，該項名為「從『武』愛到有愛」的環保袋設計大賽，由保良局家庭危機支援服務主辦、社會福利署資助，設有初小及高小組別，原定於2026年8月15日至10月15日招募參賽作品。

海報列出七大「愛的武器」包括廚刀、殺蟲水

比賽要求學童以「愛的武器」為主角創作平面圖案，海報列出七大「愛的武器」，包括傘、皮帶、廚刀、殺蟲水、酒瓶及衣架等，並附上「與其用利刀，不如切個生果，分享甜蜜」、「與其揮衣架，不如每日講聲，等我嚟做」等宣傳標語。冠軍作品原擬印製成環保袋派發予學生及教職員。

保良局家庭危機支援服務原定舉辦「從『武』愛到有愛」環保袋設計比賽，保良局今日（3日）回覆查詢時承認，活動表達形式或引起誤會及疑慮，經檢討後決定取消活動，現時保良局網頁已搜尋不到相關內容。（保良局網頁截圖）

活動宣傳海報隨即在社交平台引發熱議，大批網民指責活動構思不當，有市民質疑「愛的武器」說法根本是美化家暴，將施暴工具擬人化及吉祥物化，無疑是在家暴受害者的傷口上撒鹽；亦有網民批評家暴本身就是「以愛為名」的暴力，主辦單位試圖將家暴議題輕鬆化及娛樂化，未有考慮家暴受害者的真實感受與創傷。

保良局「從『武』愛到有愛」環保袋設計比賽活動宣傳海報隨即在社交平台引發熱議，大批網民指責活動構思不當，有市民質疑「愛的武器」說法根本是美化家暴，將施暴工具擬人化及吉祥物化，無疑是在家暴受害者的傷口上撒鹽。（Threads）

保良局：原意以「轉化」為題 鼓勵公眾以非暴力方式向家人表達愛意

保良局回覆查詢時表示，其家庭危機支援服務一直採用多元化方式促進市民大眾對家庭暴力問題的認識，並為受害者提供臨時住宿及法律諮詢等支援。對於今次環保袋設計活動引起公眾關注，保良局解釋，活動原意是以「轉化」為主題，希望引導參加者重新思考家庭中的衝突與愛的表達，鼓勵公眾以正面、非暴力的方式向家人表達愛意。

保良局承認，今次活動當中的表達形式或引起誤會及疑慮，經檢討後，有關活動將會取消。保良局衷心感謝公眾提出的意見，重申該局堅定反對家庭暴力、關注家暴對小朋友的影響，並鼓勵受影響人士及早求助。局方指將汲取是次經驗，持續致力推行合適的公眾活動，與社會攜手宣揚家庭和諧訊息。