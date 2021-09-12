6個家暴受害者1個是男士　紀律部隊也有求助　社工：忍耐唔係辦法

香港家庭暴力服務個案中，婦女受害者是主要服務對象，但其實根據社署資料，每年約3000宗虐待伴侶個案中，約有15%至18%被虐者是男性，即每6位家暴受害者，便有一位是男性。「和諧之家」註冊社工陳沛恩指，不少男性面對伴侶身體、精神甚至性暴力，都因出於面子及為小朋友著想選擇啞忍，有遭家暴男士可忍受10年。不過，陳指出，家暴不單令受虐者身心健康出問題，亦會影響小朋友的成長發育，因此他寄語：「行出嚟是勇氣表現，忍耐唔係解決辦法。」

為喚起社會對男士遇家暴關注，「和諧之家」發起「檸檬挑戰」（Lemon Challenge）行動，參加者需連咬10啖檸檬，但不可以發出聲音，以此感受男士被虐的酸澀，與遭家暴男性同行。



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根據社署資料，每年約3000宗虐待伴侶的個案中，大約有15%至18%的個案為男性，即每六位家暴受害者中，便有一位是男性。（盧翊銘攝）

根據社署呈報數字，2017年至2019年虐待伴侶個案分別為3128宗、2937宗及2920宗，去年數字則下降至2601宗，當中大約有15%-18%的個案為男性。陳沛恩指，被施暴男士大多受到身體、精神及性暴力對待，比如經濟控制、行蹤追查、長時間貶低羞辱，又或者夜晚不讓人睡覺和強迫進行性行為等等。

遇家暴男士不限身份職業 律師紀律部隊亦有個案

陳沛恩說，男士遭家暴非只發生基層人家，中心收到過包括律師、會計師、紀律部隊男士的求助。子女教養問題、姻親關係都會令到男女相處累積不滿，情緒到達臨界點，就會出現暴力相待的行為。

受害人難啟齒：驚對方搵上公司

陳沛恩說，不少男士會選擇啞忍，有些因為仍有回憶和感情，亦有經濟考慮，有的則是為了子女。他說，男士遭受暴力較難宣之於口，部份可與家人朋友訴苦，但難以和同事等表達：「男士較多被界定為競爭者，因此尤其驚對方找上公司，會有好大的恐懼。」

陳沛恩說，男士家暴受害人不只局限基層階層，亦有任律師、會計師及紀律部隊個案。（盧翊銘攝）

最長個案啞忍十年 家暴影響小朋友身心成長

他指，曾有類似的個案忍受妻子的暴力超過十年，原因是為了子女。在香港的性別框架下，儘管受到暴力對待的是男士，法院也有很高機率將小朋友判給女方，這對許多男士來說非常痛苦。

陳指出，然而若是一直生活在這種高壓下，身心都會受到影響，包括血壓高、緊張、持續自我懷疑、影響工作、學習的表現等。他說如果出現衝突不是一次性的，當中涉及到操控、權利不對等的情況，男士都應該留意，嘗試尋找方法解決問題，「行出來是勇氣的表現，忍耐不是解決的辦法。」

發起「檸檬挑戰」呼籲公眾關注男士遇家暴

由此「和諧之家」由此發起「檸檬挑戰」（Lemon Challenge），希望呼籲公眾關注。參加者需要連續咬10口檸檬，但不可以發出聲音，以此與正被家暴的男性同行，「一些被家暴的男士，他們的經歷很辛酸、苦澀，我們用這個隱喻，呼籲大家關注男士。」