社署呈報家暴受害人16%為男性　調查指近兩成受虐男曾被迫性行為

提到家暴受害者，不少人都只會想到女性，惟社會福利署今年上半年共接獲975宗新呈報虐待配偶或同居情侶個案，當中約16.6%、即162人為男性。

和諧之家亦於去年6月至今年3月訪問58名男士服務使用者，當中94.8%受訪男士表示伴侶或前伴侶曾對他們作出精神上的傷害；67.2%曾受身體傷害；17.2%更指曾被強逼進行性行為。計劃邀當中16名受訪男士進行深入訪談，有受訪者稱曾被前伴侶咬或打，甚至以子女生命威脅要錢。



不少家暴受虐男士均稱伴侶或前伴侶以子女作要脅。（視覺中國）

對我有很多的威脅、恐嚇，然後甚至拿小孩子說如果我不給她錢的話，就不讓我見小孩，要跟小孩去死這樣。她也不讓我看小孩很長的一段時間，然後把小孩藏起來，都不知道小孩在那。 受訪男士之一

94.8%曾受精神傷害 67.2%曾受身體傷害

和諧之家發表賽馬會「男」天再現計劃發表評估研究報告，以問卷訪問58名曾使用其服務的男士情況，當中65.5%持大學或以上學位。調查發現，大部份有被家暴經驗的男性均指曾受到精神傷害，其次為身體傷害，分別有94.8%及67.2%，亦有48.3%人稱同時受到精神及身體傷害。另有17.2%更指曾被強逼進行性行為，17.2%稱同時受上述三項傷害。

27.3%人忍受兩三年才求助

調查亦問到受訪男士在第一次受虐後到向社工、警察等專業人士求助的相隔時間，發現多達27.6%男士2至3年才向專業人士求助，10.3%可能忍受4至6年、6.9%達7至9年，更有1.7%稱忍受10年或以上才求助，情況令人關注。

受虐男士為消防員、教師及紀律部隊等

研究團隊邀得16名受訪男士深入訪談，當中包括從事消防員、教師、紀律部隊及藝術工作者等專業人士，部份受訪男士稱曾受伴侶或前伴侶身體傷害，「受傷嘅多數都係我，傷晒又好成身傷晒……我行開佢都照黎（嚟）料」，更有受訪者指前伴侶會以子女作為要脅，對其拳打腳踢；亦有受訪男士則稱受到不少精神傷害，有揚言要跳樓、與子女去死等。

佢（前伴侶）會咬你、打你，或者用阿女嚟要脅我嘅時間，會打個女。宜家阿女跟佢住，年紀仲細，我就唔知宜家佢身上嘅傷痕係唔知邊個令到佢受傷。 受訪男士之一

精神上嘅暴力，日日喺屋企鬧你， 即係你做少少野唔妥，不斷喺度鬧 鬧鬧鬧鬧，勒索，打開隻窗扮跳樓， 問你攞錢，嗌到成層樓啲人都聽到。 受訪男士之一

和諧之家賽馬會「男」天再現計劃。

受訪者均稱長年受家暴造成心理創傷，包括會感到焦躁不安、過度緊張、警覺或抑鬱，或與伴侶爭執後難以入睡和集中精神工作，亦有受訪男士表示會迴避與伴侶相處，例如在放工後選擇遲些回家等。

研究團隊指出，男士受虐後往往會因「面子」問題而拒絕求助，認為男性遭受女性暴力對待是羞恥的事情，亦有受訪男士曾向朋友或同事傾訴受虐情況，卻被視為弱者或失敗者，令他們對別人更加隱藏自己的內心感受。團隊認為，應在公眾教育及大眾傳媒層面應該積極改變性別定型觀念，加強宣揚男女平等的思想，推廣兩性在個性、性別表達、家庭崗位及分工上的平等及互助觀念。

（和諧之家網站）

VR融入個案 助了解男性受虐

另外，計劃亦將虛擬實境(VR)技術融入在個案、公眾教育及專業培訓等不同層面，在VR中展現受虐男士真實處境等，亦讓公眾仿如置身於家庭衝突的現場，增加對男士受虐議題及相關服務了解。