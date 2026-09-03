無牌防癌針｜高永文：出現假藥十分嚴重　用藥前需確保有科學證據

《香港01》日前揭發「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交網站宣傳來港打此類針劑。全國政協常委、前食物及衞生局局長高永文今（9月3日）表示，出現假藥是非常嚴重的事情，相信政府部門會嚴肅處理，重申醫生在用藥的時候必先確保藥物具有科學證據，不特別評論個別藥物。



2026年9月2日，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗後，衞生署及警方於尖沙咀力寶太陽廣場7樓的亞洲再生醫療健康管理中心採取聯合行動，一名男子被捕。亞洲再生醫療健康管理中心相隔兩單位的亞洲再生醫療有限公司，展示了多種保健製品。（資料圖片／左朗星攝）

2026年9月2日，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗後，衞生署及警方於尖沙咀力寶太陽廣場7樓的亞洲再生醫療健康管理中心採取聯合行動，一名男子被捕。亞洲再生醫療健康管理中心相隔兩單位的亞洲再生醫療有限公司，展示了多種保健製品。（資料圖片／左朗星攝）

高永文表示，出現假藥是非常嚴重的事情，相信政府部門會嚴肅處理，但不特別評論該種藥物。他重申，醫生在用藥的時候必先確保藥物具有科學證據。他說，不清楚事件有否涉及醫護人員，「若果係用假藥咁一定唔得啦，若果用一啲冇科學實證證明有用嘅藥，亦都存在一個問題」。他續指，即使是宣傳相關藥物亦受到衞生署的條例監管。

前食物及衛生局局長高永文（林遠航攝）

《香港01》周一（8月31日）獨家揭發，「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交平台小紅書宣傳來港打此類針劑。衞生署表示嚴肅跟進有醫療中心涉嫌訛稱本港有「一針防多癌疫苗」，並即日突擊巡查7個處所。衞生署助理署長（藥物）陳凌峯昨晚見記者，稱署方三日內搜查超過13個地方，搜獲50多支無註冊針劑，一名28歲男子被捕。署方晚上10時再發稿，指再多一名女子被捕。