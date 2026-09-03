01獨家揭發無牌防癌針　衞署拘捕人數增至3人　檢供用作科研單據

《香港01》周一（8月31日）獨家揭發「香港亞太醫療中心」涉提供無牌的「防癌疫苗WT1」，並發現多個機構在內地社交網站宣傳來港打此類針劑。衞生署周三晚（2日）見記者交代調查行動後，助理署長（藥物）陳凌峯今日（3日）在電台節目表示截至昨晚（2日）已突擊搜查14個處所，檢獲逾890支未經註冊的注射針劑，被捕人數增至三人。



對於有醫療中心宣稱提供可透過細胞治療預防多種癌症的「WT1疫苗」，陳凌峯指，涉案供應商的單據顯示相關「WT1」僅為科研用途的試劑，並不能注射入人體，現時本港並無任何註冊的「WT1」藥物，呼籲市民切勿輕信網上廣告。



2026年9月2日，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗後，衞生署及警方於尖沙咀力寶太陽廣場7樓的亞洲再生醫療健康管理中心採取聯合行動，一名男子被捕。亞洲再生醫療健康管理中心相隔兩單位的亞洲再生醫療有限公司，展示了多種保健製品。（資料圖片／左朗星攝）

【01偵查YouTube Playlist】

【無牌防癌針・專頁】

衞生署今稱已突擊搜查14處所 檢獲逾890支未經註冊注射針劑

陳凌峯今日在港台節目《千禧年代》時指，署方自今年7月接獲關於未經註冊的「防癌疫苗」舉報後展開調查，並於過去3天內進行兩次搜查，派出人員喬裝顧客「放蛇」及搜集情報，最終鎖定並搜查了14個處所，包括醫療中心及一間本地供應商。

從涉事本地供應商單據發現其曾向部份醫療中心供應「WT1試劑」

行動中共檢獲約890多支注射針劑，涵蓋20多個種類，大部分為未經註冊的維他命及氨基酸類保健注射劑，初步相信由海外進入本港。陳凌峯指，雖然搜查行動中暫未發現貼有「WT1」標籤的成品針劑，但從涉事本地供應商的單據中，發現其曾向部份醫療中心供應「WT1試劑」。

2026年9月2日，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯和衞生署私營醫療機構規管辦公室主任梁愛珊醫生，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗，及非法售賣或管有未經註冊藥劑製品的事宜見記者。（資料圖片／左朗星攝）

陳凌峯強調，涉案的「WT1試劑」純屬實驗室研究用途，用於培養人類免疫細胞以進行癌症科學研究，「係唔可以用喺人身上」。他又指，署方目前正整理涉案紀錄及證物，暫未有資料顯示已有市民接種相關「WT1」針劑，亦未收到接種後不適的報告。

衞生署再籲勿注未經註冊針劑 稱重則可致器官受損甚至死亡

他又表示，所有在港附有藥用聲稱或作注射用途的產品，均須經過藥劑業及毒藥管理局的嚴格審批及註冊，獲發指定格式的註冊編號。未經註冊的針劑產地、成份及純度均缺乏保障，更可能在製造或注射過程中受細菌污染。若市民誤打，輕則引致發炎發燒，重則可致器官受損甚至死亡。

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2026年9月2日，就《香港01》揭發無牌防癌針、WT1防癌疫苗後，衞生署及警方於尖沙咀力寶太陽廣場7樓的亞洲再生醫療健康管理中心採取聯合行動，一名男子被捕。亞洲再生醫療健康管理中心相隔兩單位的亞洲再生醫療有限公司，展示了多種保健製品。（資料圖片／左朗星攝）

陳凌峯：無論廣告針對香港或內地人 若違法衞生署都會採取行動

針對涉事醫療機構在內地社交平台宣傳「防癌疫苗」一事，陳凌峯表示，初步調查顯示相關廣告主要針對內地旅客，強調無論針對香港還是內地人，在香港非法供應未經註冊藥物，署方都會採取行動。衞生署已即時要求涉案本地公司全面下架違規廣告，並已將資料通報內地相關監管部門協助跟進及打擊。

陳凌峯又稱，本港對醫療廣告有嚴格規管，任何虛假宣傳均可能違反《不良廣告（醫藥）條例》及《商品說明條例》。署方會繼續與警方深入調查，不排除有更多人被捕。他呼籲市民如對任何藥物有疑問，應向註冊醫護人員查詢，切勿輕信網上虛假宣傳。