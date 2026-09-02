無牌防癌針｜病人組織指小紅書廣告或未受港規管　促執法部門追查

《香港01》2021年揭有註冊醫護人員，涉走私內地細胞製品為癌症病人提供療程；今年再揭相關人士涉推銷無註冊的「防癌」針劑，又建議病人到海外接受細胞療程「精準防癌」。病人組織「病人政策連線」主席林志釉今日（2日）指，若相關廣告在「小紅書」等內地平台刊登，未必受香港的《不良廣告（醫藥）條例》規管。不過，他促請本港執法部門的網絡調查組上網追查有否其他相關廣告，並呼籲市民舉報。



內地小紅書有廣告稱，香港有機構提供「防癌疫苗」。（小紅書截圖）

內地小紅書有廣告稱，香港有機構提供「防癌疫苗」。（小紅書截圖）

內地小紅書有廣告稱，香港有機構提供「防癌疫苗」。（小紅書截圖）

「病人政策連線」主席林志釉。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

【01偵查YouTube Playlist】

【無牌防癌針・專頁】

《香港01》發現，內地社交平台小紅書有多個帳號的帖文廣告，宣傳所謂的「防癌疫苗」Wilms' Tumor 1（WT1），聲稱接種後可預防多達23種癌症，康復者打了針亦可防復發，更稱可以在香港醫療機構接種。記者到涉事醫療機構調查更發現，放蛇時推銷疫苗的註冊護士及出任中心醫療總監的註冊醫生，正是記者於2021年揭發走私細胞療程報道中，涉事的醫護人員。

無牌防癌針｜12萬元三針稱防20種癌 走私細胞醫護再涉足治癌產業

病人組織「病人政策連線」主席林志釉今日在香港電台節目《千禧年代》形容，有關所謂的「防癌針」網上廣告，實屬「冇道德、冇人性」，因為病人若誤信無牌針劑，可能反而耽誤原本的治療。他指，儘管相關廣告在「小紅書」等內地平台刊登，未必受香港的《不良廣告（醫藥）條例》規管，但他認為本港執法部門的網絡調查組，仍須上網追查有否其他相關廣告，並呼籲市民要勇於舉報。

醫療衞生界立法會議員林哲玄則解釋，相關針劑針對癌症治療而非預防，沒有證據支持一般人注射了相關疫苗，能起到預防癌症作用。他重申，給病人假希望十分不道德，呼籲市民使用醫療產品前，應先徵詢醫生意見。